H anno il sapore della liberazione: i capelli corti permettono di lasciarsi alle spalle l'inverno in favore di una nuova, primaverile, vivacità, che si esprime attraverso i perimetri aspri dei tagli più corti, quanto con la morbidezza di silhouette morbide e arrotondate

Niente fa più paura di tagliarsi i capelli corti. Un cambiamento drastico, che può trasformare la chioma, ma anche il viso: accorciare le lunghezze, infatti, rappresenta un po' un cambiamento di vita. Ecco perché i tagli corti sono perfetti per la primavera 2023: lo stile extra short, infatti, mette il volto in primo piano e, contemporaneamente, perfette di esplorare nuovi lati della propria personalità. Da un lato, infatti, i capelli corti del 2023 reinterpretano dei classici come il mullet o il bowl cut, adattandoli alle tendenze capelli della primavera estate 2023. Dall'altro, i capelli corti si trasformano attraverso texture inaspettate, frange e ciuffi, ma anche guardando al passato e a tagli iconici come quello di Mia Farrow. Proprio per questo, una volta capito se i capelli corti ti stanno bene, tutto ciò che devi fare è osare.

Capelli corti primavera 2023: il Modern Mullet

Tra le tendenze capelli corti della primavera 2023, il Modern Mullet rappresenta senza dubbio una delle interpretazioni più interessante. La silhouette ricorda quella del mullet, con radici scalate e lunghezze sfilate e più lunghe, ma in versione molto meno aggressiva: la parte superiore e inferiore della chioma, infatti, non presenta contrasti troppo netti, sebbene l'effetto finale sia un taglio scalato e dalla personalità decisa.

I capelli cortissimi ed eleganti per la primavera 2023

Si portano in versione extra short e ricordano vagamente il taglio di Mia Farrow: per la primavera 2023, i tagli cortissimi sono perfetti. Un compromesso tra tagli dall'eleganza innata e micro lunghezze, spesso abbinate a una micro frangia. Il segreto per sfoggiare al meglio questo tipo di taglio, infatti, è valorizzare al meglio i pochi centimetri di capelli a disposizione, giocando con finish wet e piega liscia.

Capelli primavera 2023: i tagli ricci

Non lasciarti intimorire: i capelli ricci sono perfetti anche se accostati a un taglio corto. Per la primavera 2023, in particolare, la scelta non può che ricadere sulle silhouette più di tendenza, dal pixie cut alle rivisitazioni più sbarazzine del bowl cut. Tutto, purché l'assoluta protagonista del cut sia la texture naturale dei capelli, tra boccoli e onde.

I tagli corti con frangia per la primavera 2023

I capelli corti sono perfetti per sbizzarrirsi con qualsiasi tipo di frangia. Un elemento che può drasticamente trasformare l'animo del taglio: se una frangia lunga e portata lateralmente può dare al cut un mood sofisticato ed elegante, una frangetta a tendina potrebbe conferire alla chioma un'allure alla maschiaccio. Da valutare anche una frangia corta accostata a un pixie cut, l'abbinamento ideale per rendere il taglio quasi spigoloso, modernissimo.

Il taglio rasato per la primavera 2023

Se desideri ripartire da zero, in senso piuttosto letterale, il taglio di primavera giusto per te è il buzz cut. Un hairstyle che prevede l'annullamento completo delle lunghezze, lasciando solo e unicamente pochi centimetri di capelli. Un taglio di capelli che, in un certo senso, potrebbe essere risolutivo: eliminare le lunghezze permetterà alla tua chioma di ricominciare da capo.

Capelli corti primavera 2023: il nuovo bowl cut

Altrimenti noto come taglio a scodella, il bowl cut torna tra i tagli di tendenza della primavera 2023 con nuove vesti. A cambiare è soprattutto la silhouette, che si ammorbidisce senza perdere i suoi tratti distintivi: a rimanere intatta è soprattutto la frangia dal profilo arrotondato che, però, non si accosta a rasature cortissime, ma a scalature più simmetriche, dando vita a un taglio omogeneo.