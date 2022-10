Scuro come le foglie che cadono: il rosso di Sophie Turner all’Academy Museum Gala è il top

D al trono di Spade a regina dell’Academy Musem Gala: i capelli rossi di Sophie Turner conquistano proprio tutti

L’ode all’autunno? È quella con cui ci ha deliziato la bellissima Sophie Turner in occasione della sua ultima apparizione pubblica! It girl e talentuosa attrice, Sophie Turner incanta sia con il suo talento sul grande schermo che con le sue scelte di stile sempre impeccabili. Ed è per questo che è considerata una trend setter e lo ha dimostrato ancora una volta in occasione dell’Academy Museum Gala.

Mano nella mano con il marito, il cantante Joe Jonas, Sophie Turner ha incantato tutti i presenti con una chioma fulva che palesa tutta l’essenza della stagione autunnale e dei suoi colori caldi. Folti, lunghi, morbidi e corposi, i capelli di Sophie Turner vengono sublimati da un rosso che si ispira alle foglie d’autunno. Una cromia calda, avvolgente, intensa, dall’allure che rimanda ai ruggenti anni’20. Riga laterale e liscio morbido ricordano molto da vicino, l’iconica Jessica Rabbit, il personaggio che più di chiunque altro ha reso immortali i capelli rossi.

Sensuale e magnetico, questo hair style è reso ancor più grintoso da un outfit femminile e bossy power. Sophie ha infatti optato per lungo blazer Louis Vuitton in pelle scamosciata marrone con revers crema e una mini gonna decisamente mini, anzi, micro! Ma il dettaglio di stile che fa la differenza sono le calze nere decorate con pattern floreale in pizzo, di grandissima tendenza per tutta la stagione fredda!

I colori caldi dell’outfit, sono perfettamente in linea con quelli caldi della tinta scelta per i capelli e con le cromie protagoniste del suo make-up. Ombretto marrone caldo con accenti bronzo, terra anch’essa dai toni caldi e rossetto mattone chiaro. il tocco glow è dato da un’illuminante sfumato sui punti strategici del viso e ovviamente dalla lunga chioma super shiny di un rosso che è già tendenza d'autunno.