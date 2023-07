N on esiste sensazione migliore di lasciare i capelli sciolti, liberi nella brezza estiva e baciati dal sole e dall'acqua fresca di mare e piscina. Purché, naturalmente, i capelli siano stati protetti in modo adeguato dagli effetti nocivi di raggi UV, salsedine e cloro

L'estate finisce sempre allo stesso modo: le lunghezze si seccano, le punte raddoppiano, i capelli cadono. Il problema risiede nei numerosi fattori aggressivi che possono maltrattare la chioma durante l'estate, finendo per farla apparire senza vita, debole, sfibrata e opaca. Colpa di sole e caldo, ma anche di vento e salsedine, che attaccano le lunghezze e il cuoio capelluto. L'unica soluzione possibile è rivolgersi all'haircare e, in particolare, a spray solari per capelli e shampoo e balsamo che possano proteggere e ristrutturare la chioma. L'SPF per i capelli, infatti, è fondamentale per proteggere la chioma dagli effetti negativi dei raggi UV, mentre l'azione ristrutturante della routine sotto la doccia può contrastare la perdita di idratazione e il danneggiamento della cheratina, che provoca l'indebolimento dei capelli e l'ossidazione del colore. Una combinazione per prevenire e curare al tempo stesso, per non dover temere drastici tagli a settembre.

Spray solari per capelli: come scegliere il migliore per le proprie esigenze

Le regole per prendersi cura della chioma in spiaggia sono poche e semplici: indossare bandane e cappellini per proteggere i capelli dalle radiazioni ultraviolette ed evitare di legare le lunghezze in acconciature troppo strette, che potrebbero spezzarle, ma anche causare un'antiestetica alopecia da trazione. A essere cruciale, naturalmente, è la scelta della protezione solare per capelli, da applicare sulla chioma al bisogno. Formulazioni multiuso, in olio o in crema, da applicare proprio come si farebbe con la crema solare. Cosmetici smart e multifunzione, adatti a reintegrare l'idratazione nel capello, quanto schermarlo dai danni di sole, calore, acqua salata e cloro.

1/6 Da Rougj+, Solare Bifasico Protettivo Capelli è la protezione dai raggi UVA e UVB che scherma la chioma dall'azione nociva dei raggi del sole mentre arginina, betaina e pantenolo contrastano la disidratazione e la perdita di luminosità. 2/6 Una crema idratante leggera, che previene la secchezza e protegge il capello dalle aggressioni esterne: Eksperience Sun Pro Crema Marina Protettiva di Revlon Professional è formulata con antiossidanti e ingredienti Sun Pro Tech, per fornire protezione UVA e UVB e anti-inquinamento. 3/6 Adatto a proteggere i capelli dagli effetti nocivi di sole, cloro e sale, Moisturizing Protective Milky Oil for Hair di Nuxe salvaguarda la chioma, compreso il colore di capelli. Il risultato sono lunghezze morbide e vellutate, profumatissime. 4/6 Non unge e scherma la chioma dai raggi solari: Collistar Olio Spray Capelli Protezione Colore aiuta a mantenere intatto il colore naturale o la tinta. 5/6 Anti-frizz Hair UV Protection Oil di Nexxus è un olio protettivo capelli senza risciacquo, arricchito con cheratina vegetale e olio di macadamia, che aiuta a proteggere, riparare e nutrire i capelli sotto il sole. I filtri UV, inoltre, garantiscono una protezione dai danni dei raggi solari. 6/6 Olio Filter Effetto Brillante di Biopoint Solaire protegge tutti i tipi di capelli dai raggi UVA e UVB, creando uno schermo utile anche contro gli effetti negativi di salsedine e cloro. La formulazione idratante, infatti, mantiene intatta le sfumature della tinta. PREV NEXT

La protezione dei capelli dal sole continua sotto la doccia

I bagni in mare e in piscina non possono che concludersi...con un'accurata detersione sotto la doccia. Per preservare la salute della chioma, infatti, la routine protettiva sotto il sole deve proseguire con shampoo, conditioner e maschera nutrienti, che possano dare alle lunghezze l'idratazione di cui hanno bisogno, ma anche mantenerle morbide e setose. Formulazioni ristrutturanti e ricostituenti, che consentano di amplificare i benefici degli oli e delle creme con fotoprotezione utilizzati sotto il sole. All'interno, cheratina e oli vegetali, ma anche estratti naturali e vitamina, per un trattamento tout court.

1/6 La linea Brazilian Keratin Smooth di OGX, aiuta a reidratare i capelli dopo una lunga giornata in spiaggia. In particolare, la maschera rappresenta un booster di idratazione a base di olio di cocco, proteine, olio di avocado e burro di cacao, un mix che a rafforzare e ammorbidire i capelli. 2/6 Da Wally 1925, lo Shampoo Olio d'Oliva e Aloe Vera è un alleato nutriente e ristrutturante a base di aloe vera che si prende cura della chioma con una formulazione lenitiva e idratante. 3/6 Perfetta per coccolare i capelli dopo l’esposizione a sole, salsedine, vento e cloro, Sun Kissed Maschera Nutriente di Cielo Alto unisce pantenolo, vitamina E, setakol e quinoa per dare alla chioma lucentezza, setosità e morbidezza. 4/6 Con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale, Morphosis Sun Shampoo elimina con dolcezza sale, sabbia e cloro. L’estratto bio di proteine idrolizzate della mandorla, unito a una miscela di filtri UV, inoltre, mette al riparo lo stelo dalla secchezza causata dal sole. 5/6 All'interno ci sono aloe vera idratante, mirto per stimolare il microcircolo e carota dall'azione ammorbidente: After-Sun Hair & Body Wash di Organics Cosmetics agisce rigenerando e riequilibrando i capelli, avvolgendo la chioma con una fragranza tropicale.

6/6 Gliss Shampoo Ristrutturante per l’estate ricostruisce e nutre i capelli danneggiati dall’estate e rimuove i residui di prodotti solari, salsedine e cloro. Grazie a keratina e olio di albicocca, ripara e nutre i capelli, a partire dall'interno. PREV NEXT