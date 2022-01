E cco cosa sono gli smooth hair e in che modo si può ottenere una chioma super liscia e anti crespo e super cool in modo naturale

Avete presente quella sensazione (sia al tatto che alla vista) di crespo, secco e stopposo che può presentarsi sulla nostra chioma? E questo non solo in chi ha i capelli ricci ma anche a seconda della salute e alla cure che gli si dedica, a prescindere dalle caratteristiche degli stessi. Bene, sappiate che i modi per eliminarla ci sono e sono la nuova tendenza in fatto di hair styling. Parliamo degli smooth hair, ovvero dei capelli perfettamente lisci, setosi e morbidi.

Esattamente il sogno di chi combatte ogni giorno con il tanto temuto effetto crespo sperando di sfoggiare una chioma dall’effetto wow, leggera e bellissima. Ma cosa serve esattamente per degli smooth hair perfetti, quali sono le cure da introdurre nella propria hair routine e come garantirsi capelli liscissimi, privi di nodi e super morbidi in modo naturale, senza piastre o ferri che stressano la chioma? Scopriamolo insieme

Cosa si intende per smooth hair

Prima di capire come sfoggiare una chioma liscia come la seta è bene capire cosa si intende con il termine smooth hair.

Che siano naturalmente lisci, lunghi, ricci, mossi o corti, infatti, i capelli possono essere crespi e tendenti al secco. Per natura, perché sottoposti a eccessivi stress o perché soggetti agli agenti atmosferici (e non solo), ecc. Tutti fattori che li fanno diventare secchi, opachi, gonfi e privi della loro innata morbidezza e bellezza. In inverno, per esempio il freddo e l’umidità sono i nemici numero uno della chioma e gli alleati preferiti dei capelli secchi e sfibrati.

Ecco perché è bene combattere questi problemi optando la nuova tendenza in fatto di capelli, gli smooth hair. Ovvero capelli lisci, privi di nodi, morbidi, setosi al tatto e alla vista. Insomma, una chioma che sprizza salute, cura e bellezza da ogni fibra. Optando per dei rimedi naturali e delle cure anti crespo da introdurre nella vostra hair routine quotidiana. Ed evitando di stressarli ulteriormente cercando di lisciarli con piastre, ferri e qualsiasi altro strumento per acconciare la vostra chioma.

I consigli per smooth hair a regola d’arte

La prima cosa da fare per ottenere dei bellissimi smooth hair, quindi, è agire e sulle care vecchie abitudini. In favore di gesti più accorti, mirati e dedicati al benessere della nostra chioma. Tra queste, per esempio, per non stressare i capelli e impedire che si secchino, sfibrino o tendano al crespo è importante:

evitare di lavarli troppo frequentemente, diluendo lo shampoo e permettendo agli oli naturali della chioma stessa di proteggerla e impedire che i capelli diventino elettrici e deboli;

non usare acqua troppo calda, meglio inumidire la chioma con acqua calda per aprire le cuticole ma passare a quella fredda per garantirne la corretta idratazione, sigillandola all'interno delle fibre dei capelli;

imparare ad applicare regolarmente della maschere rinforzanti, nutrienti, idratanti e illuminanti, che proteggano la chioma h24 donandole un aspetto liscio, curato e sano;

usare l’olio di cocco, super idratante e rinforzante, un vero concentrato di benessere per smooth hair impeccabili;

non dimenticare mai di usare il balsamo a ogni lavaggio o anche per “lavare” i capelli tra uno shampoo e l’altro. Benissimo quelli liscianti con olio di argan, lino e cocco;

evitare di strofinare la chioma dopo il lavaggio, questo gesto infatti favorisce l’effetto crespo, sfibrando i capelli ed eliminandone la naturali barriere protettive. Meglio tamponare dolcemente la chioma con un asciugamano in microfibra;

prestare attenzione alle fonti di calore e all’uso del phone . Meglio proteggere la chioma con degli oli termo protettivi e imparare a non utilizzare il phone per troppo tempo;

. Meglio proteggere la chioma con degli oli termo protettivi e imparare a non utilizzare il phone per troppo tempo; applicare dei sieri liscianti prima di passare all’asciugatura;

proteggere la chioma con qualsiasi mezzo. Dalla creme agli oli fino ai cappelli. Perfetti per un look da favola sia nell’outifit che nei capelli.

Ma attenzione perché non è finita qui.

I consigli “segreti”

Per ottenere dei perfetti smooth hair ed eliminare l’effetto crespo dalla chioma, infatti, si possono seguire anche altri piccoli accorgimenti di bellezza. Utilizzando ingredienti che forse non vi aspettereste, come l’aceto di mele.

Eseguire un risciacquo dei capelli con questo tipo di aceto, diluito in acqua tiepida, infatti, garantisce alla chioma lucentezza e morbidezza immediata. Agendo come un balsamo ma in modo ancora più profondo. Aiutando la chioma a mantenersi sana, pulita, lucente e liscia.

Perfetto, poi, anche l’uso di oli naturali come quello di cocco, argan, karité, aloe vera, ecc. Per nutrire e idratare le lunghezze in modo naturale, controllandone il volume e garantendosi capelli morbidi e super setosi. Perfettamente lisci al tatto e senza il minimo accenno di secchezza.

Prestando sempre attenzione ad eseguire correttamente ogni passaggio della vostra hair routine in ogni momento. A prescindere dalla stagione. Garantendovi una chioma sempre al top, liscia, setosa e lucente in ogni momento della giornata. E sfoggiando dei smooth hair che sarà impossibile non avere voglia di toccare e imitare.