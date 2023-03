Sieri, scrub e trattamenti per il cuoio capelluto

L a tendenza è quella di trattare lo scalpo con la stessa cura che hai per la pelle del viso. Vediamo come fare e quali sono i migliori prodotti da utilizzare e quali sono i benefici.

Ormai è da un po’ che si parla di skinification. Se non ne hai mai sentito parlare, è un nuovo modo di concepire il cuoio capelluto, riservandogli gli stessi trattamenti e le stesse cure che riserviamo alla pelle del viso.

Di prodotti per lo styling dei capelli abbiamo una vasta scelta già da un po’, ma è solo in tempi recenti che abbiamo assistito al boom di una nuova famiglia merceologica dedicata alla cura dello scalpo.

Sieri, scrub e trattamenti per detossinare, esfoliare, lenire, proteggere, ravvivare e prenderci cura del cuoio capelluto, da includere nella hair routine proprio come ormai abbiamo preso l’abitudine di fare per la skincare, sono la risposta alle problematiche di cui ci lamentiamo più spesso.

Arricchire con prodotti strategici la nostra haircare può davvero migliorare sensibilmente l’aspetto della chioma, che risulterà non solo più sana, ma anche più bella e, in certi casi può aiutare a risolvere anche problematiche più fastidiose.

Lo scrub per il cuoio capelluto

La detersione che facciamo quotidianamente mattina e sera per rimuovere trucco e impurità è l’equivalente dello shampoo, ma questa non è una pratica nuova. Pensiamo invece all’azione dello scrub che, in testa come sul viso, aiuta a purificare in profondità, liberando i pori grazie ad un’azione più profonda.

Gli scrub lo scalpo possono essere utilizzati come pre-shampoo o, nel caso di certe formule, anche come shampoo stesso. In generale vale sempre la regola dell’essere delicati nei confronti della pelle, quindi è sempre meglio utilizzare entrambe le formule, soprattutto se si fanno due passaggi.

In merito alla frequenza dello scrub, una volta a settimana - massimo due - è sufficiente. Ergo, se lavi i capelli tutti i giorni il tuo shampoo delicato rimarrà la tua risorsa primaria di detersione mentre in tutti gli altri casi sarà il secondo passaggio.

La funzione dello scrub è quella di rinfrescare il cuoio capelluto rimuovendo le impurità, i residui di prodotto e le particelle inquinanti. L’azione meccanica del massaggio aiuta anche a rivitalizzare lo scalpo: migliorando l’afflusso di sangue e ossigeno i capelli risulteranno anche più sani e luminosi.

Ovviamente c’è una formula adatta ad ogni necessità, sia per capelli normali, che per cute grassa, ma ce ne sono di specifici per chi soffre di forfora.

Sieri e trattamenti per capelli

Anche in questo caso, proprio come per la skincare, i sieri e i trattamenti sono pensati ad hoc per risolvere le diverse esigenze idratanti, rimpolpanti, ridensificanti, nutrienti, lenitivi e addirittura antiage, tanto che ormai l’haircare ha raggiunto livelli tali da essere facilmente paragonabile a una skincare routine di tutto rispetto.

