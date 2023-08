U n trattamento skincare che si prende cura della chioma rivitalizzando il cuoio capelluto, contrastando la caduta e idratando in profondità il bulbo: e se sieri per capelli fossero davvero la soluzione ideale per le chiome stressate?

Da qualche tempo, la skinification ha rivoluzionato l'approccio alla cura dei capelli: non si tratta più di focalizzarsi sulle lunghezze, ma di iniziare l'haircare dallo scalpo e, in particolare, dal cuoio capelluto. Perché, se la pelle è sana, non potranno che esserlo anche le lunghezze. Proprio per questo, l'ultima frontiera dell'haircare potrebbero essere i sieri per capelli, un booster da dedicare alla chioma per risolverne tutti i problemi. Alcuni sieri, infatti, sono perfetti per ristabilire l'idratazione, altri per contrastare l'eccesso di sebo, altri ancora per proteggere il colore. Un prodotto da utilizzare sul cuoio capelluto proprio come si farebbe sulla pelle del viso: la formula leggera e acquosa, infatti, permette una penetrazione ottimale, specialmente se accompagnata da un massaggio al cuoio capelluto che ne faciliti l'assorbimento. Uno step mirato da aggiungere alla routine, per ridurre al minimo lo stress della chioma.

Sieri per capelli: cosa sono?

Aumentano la lucentezza dei capelli, tengono sotto controllo l'effetto crespo, diminuiscono i nodi: i sieri per capelli hanno innumerevoli benefici, fondamentali per mantenere in salute la chioma. Si utilizzano dopo la doccia, spesso senza risciacquo, tutto l'anno o al momento del bisogno. Dopo una decolorazione, nei momenti di particolare stress, caduta, rottura o debolezza, infatti, un siero per capelli può rivelarsi fondamentale per ristabilire l'equilibrio. Le formulazioni, d'altra parte, sono estremamente versatili: da un lato, infatti, alcuni sieri per capelli contengono acido ialuronico, rivelandosi ideali per reidratare il cuoio capelluto, altri invece giocando con ingredienti antiossidanti come vitamina C ed E, ma anche estratti vegetali come acqua di cocco, olivello spinoso, omega 3 e 6. Il risultato è un trattamento ricostituente per la chioma: agendo sul fusto del capello, infatti, il siero fornisce protezione dalle aggressioni esterne, ma ripara anche visivamente i capelli secchi e sfibrati.

Quando utilizzare un siero per capelli?

Ogni prodotto è diverso e leggere le istruzioni è sempre una buona regola, ma - in generale - i sieri per capelli si possono applicare sui capelli bagnati o asciutti, sezionando la chioma in modo da raggiungere il cuoio capelluto. Ideali dopo la doccia, possono essere abbinati a qualsiasi styling, lasciando radici e lunghezze leggere e ben protette.