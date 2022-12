D a avere sempre sotto mano per un ritocco dell'ultimo colore e ridare luce e vita anche alle chiome spente

I capelli tinti ci permettono di cambiare personalità stile come è più si vuole. Riuscire a mantenerli al meglio, però, non è di certo cosa semplice, infatti, molto spesso le colorazioni tendono a opacizzarsi oppure perdere il loro splendore iniziale. Ma prima di effettuare una nuova tinta è possibile ricorrere a quelli che si chiamano shampoo coloranti e che sono dei veri propri aiuti da utilizzare sporadicamente durante la classica haircare routine casalinga.

Cose lo shampoo colorante?

Se ci si sta chiedendo cosa sono gli shampoo coloranti, è bene sapere che questi prodotti non sono né più nemmeno dei classici shampoo pensati per detergere la cute e i capelli, ma all’interno sono presenti dei pigmenti del colore preferito che permettono di tonalizzare il colore e tingere leggermente i capelli ritrovando così la luminosità persa.

Nella stessa categoria degli shampoo possono essere anche inserite le maschere coloranti e che si applicano dopo la normale detersione e, dopo averli lasciati in posa giusto due o tre minuti, ridaranno il colore che si è sempre voluto.

È bene ricordare però che questi prodotti hanno effetto temporaneo e questo vuole dire che, dopo alcuni lavaggi, il colore andrà a scaricare e sarà necessario effettuare nuovamente un nuovo shampoo colorato. La frequenza dell’uso dello shampoo non è fissa, ma varia in base al colore finale che si vuole ottenere al tono di partenza, senza dimenticare anche la naturale del capello. La norma, comunque, prevede l'uso una volta a settimana o ogni 15 giorni.

Ma quale shampoo e colorazioni temporanee utilizzare anche a casa? Qui troverete una selezione delle migliori che si possono acquistare online con un click.

MY. Haircare

Questo shampoo è pensato per dare toni ai capelli rossi e ideale per totalizzare i capelli biondo ramati. Da lasciare in posa per alcuni minuti per aumentare l'intensità sulla chioma.

Inebrya

Maschera colorante nutriente per i capelli naturali, colorati o con mèches. Illumina con riflessi intensi i capelli opachi, spenti e privi di vivacità. Da lasciare in posa da 3 a 5 minuti in base all'intensità desiderata.

Crazy Color

Uno degli shampoo coloranti più intensi che ci siano, questo colore è disponibile in tantissime sfumature; dai classici rossi passando per i verdi e i blu. Da miscelare anche con lo shampoo per un uso quasi quotidiano.

Maria Nila

Uno shampoo colorante 100% vegan e cruelty free. Questa maschera è pensata per i capelli rossi tinti, colore più difficile da mantenere vivo e acceso, basterà applicarlo e attendere una decina di minuti prima di rimuoverlo. Il colore risulterà subito più ricco.

Alama Professional

La Color Mask di S.O.S Color&Go ha proprietà nutritive e condizionanti, tali da rendere i capelli morbidi e setosi e nel mentre ravviva il colore in modo non permanente. Basterà distribuirlo uniformemente sui capelli tamponati, con l'aiuto di un pettine, e lasciarlo in posa da 3 a 5 minuti.

Fanola

In soli due minuti, questa Color Mask nutre, idrata e colora i capelli lasciandoli poi morbidi ed idratati, aggiungendo un riflesso vivido e luminoso al colore. Grazie a questa color task è possibile anche colorare i capelli decolorati con effetti crazy temporanei.

Wella

La Color Fresh di Wella è una colorazione semi-permanente che esalta la brillantezza del colore tra un trattamento e l'altro. Al suo interno un complesso di vitamine e agenti nutrienti per la cura dei capelli. Facile da usare, è già pronto all'uso per donare poi maggiore intensità al colore e uniforma il tono.

Phitofilos

Da applicare sui capelli asciutti, dal basso vero l'alto, è una gelatina indicata per ravvivare il tono dei capelli castani e bruni e mantenere a lungo il risultato ottenuto con le erbe tintorie. Una formulazione biocertificata che si caratterizza per l’alta percentuale contenuta di estratto acquoso di Juglans Regia (mallo di noce) e Indigofera Tinctoria (henné nero).

