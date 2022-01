C osa c'entra lo shampoo con la protezione della chioma dal freddo? Tante, tantissime cose. Ecco, allora, qualche consiglio per proteggere i capelli dalle basse temperature invernali già durante lo shampoo, il primo step della vostra hair routine

Proteggere i capelli durante la stagione fredda è uno degli obiettivi a cui tutte aspiriamo non appena si abbassano le temperature ma che in poche di noi riescono a raggiungere davvero. Sfoggiando una chioma sempre perfetta, forte e soprattutto sana. Il motivo? Ovviamente ce ne sono diversi, uno fra tutti la cura, più o meno mirata, che si dedica ai propri capelli durante la consueta hair routine. E in particolare nell’utilizzo dello shampoo.

E non parliamo solo della tipologia di prodotto più adatta a seconda del tipo di chioma ma anche di come si usa e di qualche piccolo accorgimento in più che può aiutare a proteggere i capelli dal freddo e a mantenerne il naturale benessere anche durante l’inverno. Per un hair look sempre impeccabile e una chioma che non avrà rivali in nessun momento dell’anno. Ecco, quindi, qualche consiglio da portare con voi sotto la doccia e da dedicare ai vostri capelli fin dal prossimo lavaggio.

Perché è necessario proteggere i capelli dal freddo

Prima di capire il come, è bene sapere il perché in inverno è necessario proteggere i propri capelli. Durante questa stagione, infatti, la chioma viene messa dura prova da tutta una serie di fattori tra cui l’umidità, gli sbalzi di temperatura e il loro repentino abbassamento, l’inquinamento atmosferico, ecc.

E tutti gli agenti esterni tipici di questo periodo dell’anno che vanno a intaccare la salute dei capelli, indebolendoli, opacizzandoli e privandoli della loro naturale idratazione. Ecco perché è fondamentale prendersene cura nel modo corretto. Agendo direttamente con gesti semplici ma super efficaci e con qualche piccolo accorgimento di pura bellezza e salute. A partire dal vostro shampoo.

Scegliere lo shampoo nel modo corretto

La prima cosa da fare, quindi, quando si parla di shampoo, è quello di non accomodarsi e sguazzare amabilmente nelle care “vecchie” abitudini. Ma di prendere di petto la situazione e cambiare i prodotti che siete solite utilizzare virando verso qualcosa di più specifico e mirato per proteggere i capelli dal freddo e dalle insidie della stagione in corso.

Ecco perché è bene optare per delle formulazioni ad hoc, che contengano tensioattivi delicati sia sulla chioma che sul cuoio capelluto, che non producano troppa schiuma e che siano allo stesso tempo nutrienti, idratanti e riparatrici. In grado di preservare il film idrolipidico e la struttura del capello stesso. Idratandoli a fondo ed evitando il classico effetto crespo tipico di questa stagione. Ma quali ingredienti scegliere per proteggere i capelli in modo davvero efficace?

Gli ingredienti

Ovviamente, gli shampoo migliori e più utili a questo scopo sono quelli ricchi di oli vegetali come, per esempio, quelli di:

oliva e jojoba , perfetti per nutrire e idratare accuratamente il fusto dei capelli;

, perfetti per nutrire e idratare accuratamente il fusto dei capelli; cocco , super nutrienti e rinforzante;

, super nutrienti e rinforzante; avocado e/o di fieno greco, l’ideale per districare dolcemente i nodi della chioma e renderla super morbida e pettinabile, A prova di dita!

Proteggere i capelli? Attenzione al calore

Sebbene la voglia di calore sia quasi una costante a cui tutte/i tendiamo durante la stagione invernale, bisogna dire che le temperature calde non sono per nulla positive per la chioma. Indebolendola, sfibrandola e, ancora una volta, seccandola soprattutto sulle lunghezze.

Proprio per questo, anche durante lo shampoo è fondamentale prestare attenzione alla temperatura dell’acqua che si usa durante il lavaggio e risciacquo. Che non deve mai essere troppo calda. Intervallando getti più tiepidi a qualcuno più fresco, per riattivare la microcircolazione e favorire il benessere del capello stesso.

Massaggi e coccole durante lo shampoo

Per la stessa ragione, poi, durante lo shampoo è bene fermarsi un momento e dedicare alla vostra chioma qualche minuto di attenzione in più. In grado di proteggere i capelli e donargli una bellezza mai vista, in pochissime mosse o meglio, massaggi!

Perché sì, massaggiare il cuoio capelluto mentre vi fate lo shampoo, procedendo con gesti delicati, circolari e lenti, vi garantirà oltre a un profondissimo relax interiore (provare per credere) anche di riattivare il microcircolo della parte. Ossigenando il cuoio capelluto stesso e regalando alla vostra chioma la massima protezione e forza per affrontare le basse temperature invernali.

Come eseguire il massaggio

Per farlo e proteggere i capelli in modo mirato durante lo shampoo vi basterà:

premere leggermente con i polpastrelli nella zona delle tempie, andando a disegnare dei piccolissimi cerchi, prima in senso orario e poi in senso antiorario;

nella zona delle tempie, andando a disegnare dei piccolissimi cerchi, prima in senso orario e poi in senso antiorario; proseguire allo stesso modo per tutto il resto della testa, andando dall’attaccatura della chioma verso l’esterno e fino alla nuca.

E ripetendo il tutto per circa cinque minuti. Garantendo anche allo shampoo di penetrare bene nei capelli ripulendoli e nutrendoli in profondità.

Per proteggere i capelli al bando l’esagerazione

Infine attenzione a non esagerare. E questo vale sia per la quantità di shampoo che utilizzate sia per la frequenza dei lavaggi. Se il vostro obiettivo è quello di proteggere i capelli, infatti (ma in generale è sempre una buona regola), non abbondate con troppo prodotto che andrebbe solo ad appesantire la chioma. Meglio diluirlo!

Così come è bene non lavare i capelli troppo frequentemente. Rischiando di stressarli e indebolirli ulteriormente, ostacolando il vostro intento di proteggerli. Meglio intervallare lo shampoo tradizionale con quello secco. Detergendo la chioma ma senza comprometterne il naturale equilibrio e benessere.

Accorgimenti semplicissimi ma davvero efficaci, che vi permetteranno di proteggere i capelli dal freddo partendo dallo shampoo. Regalandogli salute e bellezza passo dopo passo, in ogni step della vostra hair routine.