Selena Gomez ci insegna come portare il bixie cut con una classe straordinaria

T agli di tendenza per la primavera da copiare subito? Ecco il bixie cut con frangia di Selena Gomez, il trend da imitare per sfoggiare una chioma piena di classe e dal fascino straordinario

Un’acconciatura di classe. Perfetta da portare sia con i capelli lisci che con una chioma mossa. E che, come ci insegna la sempre splendida Selena Gomez, con una frangia sapientemente spettinata e lasciata morbida sul viso, è in grado di rendere il vostro hair look ancora più unico e assolutamente super cool. Che dire, il bixie cut è davvero il taglio giusto da sfoggiare in questa nuova stagione primaverile.

E che a giudicare dai like ottenuti sul profilo Instagram della talentuosa cantante, è già un trend tutto da imitare a dal quale farsi conquistare subito. Il motivo? Il bixie cut è un taglio a metà strada tra il tanto amato bob e il pixie cut.

Da portare con quel po' di volume che tanto piace e che sa rendere ogni chioma e hair look un concentrato di eleganza, sensualità e leggerezza. E che abbinato a una frangia corta e mossa, è destinato a regnare tra le acconciature più di tendenza dei prossimi mesi.

Ma come si realizza il bixie cut in stile Selena Gomez e sfoggiare un hair look di classe ma dal fascino ribelle? Semplicemente eseguendo un taglio leggermente più corto del già super gettonato bob. Movimentandolo in stile pixie e impreziosendolo con un dettaglio di pura bellezza come una curtain bangs o una frangia più piena e corta. Da portare poco sopra le sopracciglia.

Un hair look che ha rivoluzionato la classica acconciatura con cui eravamo abituati a vedere la pop star (fronte libera e chioma acconciata con la riga in mezzo o di lato). Regalandole un allure magnetica e un fascino ancora più irresistibile. Straordinariamente di classe e al tempo stesso in grado di spigionare tutta la voglia di libertà e spensieratezza tipica della bella stagione.

Che dire, il bixie cut di Selena Gomez è la soluzione ideale per chi non voglia passare troppo tempo ad acconciare i propri capelli. Certe del fatto che saranno comunque impeccabili e dall’effetto wow assicurato.

Sprigionando leggerezza, fascino e stile con qualunque outfit e make up decidiate di accompagnare la vostra nuovissima acconciatura. E che, con un netto richiamo ai tagli degli anni ’90 ma in chiave moderna, saprà rendere voi e la vostra chioma le vere protagoniste dell’anno.