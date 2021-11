L e ragazze del segno dello Scorpione sono super dinamiche e frizzanti e hanno bisogni di acconciature che rispecchino la loro personalità. Queste le più cool del momento

Quello dello Scorpione è un animo ribelle, sempre pronto a intraprendere nuove sfide e a farsi travolgere dalle novità.

Le ragazze del segno sono una vera e propria forza della natura. La loro energia è contagiosa e si esprime anche attraverso hair style originali e decisamente fuori dall’ordinario.

Se sei nata tra il 23 ottobre e il 22 novembre queste sono le acconciature e i tagli che meglio ti valorizzano.

Capelli corti e spettinati

Le donne Scorpione non hanno tempo da perdere perché sono quasi sempre impegnate a raggiungere obiettivi ambiziosi. Raramente falliscono ma per non distarsi dell’impresa del momento hanno bisogno di sfoggiare una pettinatura comoda, che sia sempre in ordine e con pochi gesti risulti glamour e di tendenza.

La soluzione ideale in questo caso è quello di usare le forbici senza pietà e optare per tagli corti.

Pixie cut

Uno di quelli più di tendenza del momento e che si addice perfettamente alle ragazze Scorpione è il Pixie cut spettinato. Super pratico, si asciuga in un attimo e per renderlo impeccabile basta passare tra le ciocche le dita delle mani in fase di asciugatura e poi fissare la piega con un velo di lacca.

Attenzione però, questo taglio è adatto solo a chi ha i capelli lisci, sceglierlo in caso di chioma riccia è infatti molto rischioso perché potrebbe generare un poco glamour effetto lana di pecora sulla testa.

Rasatura ai lati

Se sei piuttosto coraggiosa e non hai paura di sperimentare, ecco un’alternativa che fa per te: un taglio molto corto che si sviluppa con un po’ di volume solo sulla parte alta ma lascia i lati rasati.

Capelli colorati

Il carattere della ragazza Scorpione è estremamente rock e questo mood si esprime molto anche attraverso l’immagine, nella quale i capelli giocano un ruolo fondamentale.

Se sei del team capelli corti mai, un’alternativa che ti permette di esternare al meglio la tua forte personalità è rappresentata dai capelli colorati.

Le opzioni sono quasi infinite ma esistono sfumature che meglio si sposano con le gradazioni della tua pelle o il colore di partenza dei tuoi capelli, in caso decidessi di non tingerli integralmente ma di limitarti alle punte.

Rosa per le pelli più chiare

Tra i colori dell’arcobaleno più indicati per chi soprattutto in inverno sfoggia una carnagione piuttosto pallida, c’è il rosa. Questa nuance esiste praticamente in tutte le gradazioni possibili e tra rose gold, pink bubble gum o fucsia sicuramente troverai quella che ti farà innamorare. La scelta del rosa è ottima anche se i tuoi capelli naturali sono biondi e decidi di aggiungere un po’ di colore solo sulle punte.

Verde acqua per le ragazze mediterranee

Se i tuoi colori di partenza sono più scuri invece, ti suggeriamo di optare per gradazioni fredde come il blu o il verde. Meraviglioso questo verde acqua che, steso solo sulle lunghezze, rende la chioma molto simile alla coda di una sirena.

Pettinature anni Cinquanta

Le nate sotto il segno dello Scorpione si riconoscono anche per la loro innata sensualità. Per questo spesso per creare look che enfatizzino tale caratteristica amano prendere ispirazione da un periodo storico ben preciso: gli anni Cinquanta.

Onde romantiche

In quella decade ad imperversare erano le pin up dalle chiome fluenti ma mai lisce. A farla da padrone, infatti, erano onde morbidissime che accarezzavano il volto addolcendone così i lineamenti.

In molte immagini dell’epoca questa pettinatura semplice era resa più originale da un nastro o una bandana allacciata sulla parte alta della testa.

Se i tuoi capelli sono naturalmente mossi questo tipo di hair style è decisamente quello che dovresti considerare più di tutti ma anche in caso contrario non disperare, esistono tantissimi metodi per realizzare onde perfette.

Styler

Il più semplice ovviamente è quello che prevede di usare una styler apposita, con la quale riprodurre gli amati boccoli in un attimo. Prima di farlo però non dimenticare di applicare un prodotto termo protettore che preservi i capelli dai danni delle alte temperature.

Bigodini

Se l’idea di usare una fonte di calore aggressiva non ti convince del tutto, esistono degli strumenti che puoi rispolverare direttamente dall’armadio della nonna: i cari vecchi bigodini.

Finiti in soffitta decisamente in modo immeritato, sono perfetti per creare onde larghe in stile anni Cinquanta.

Treccia per ogni occasione

Spesso la treccia è associata al romanticismo ma in realtà si tratta di un’acconciatura adattissima anche per esprimere tutta la sensualità e la bellezza del segno.

Il segreto è scegliere quella più adatta a questo scopo, come ad esempio una treccia doppia con le ciocche intrecciate non solo sulle lunghezze ma anche sulla parte alta della testa. Per farla serve un pizzico di pazienza extra ma a lavoro terminato il risultato sarà un’acconciatura raccolta sofisticata ed estremamente sexy.

Perfetta quindi per le scorpioncine.