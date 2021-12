D inamiche, costantemente di corsa e in movimento: le donne del segno del Sagittario sono sempre a caccia di tagli e acconciature giuste per le loro esigenze. La risposta? La trovi qui!

Le acconciature e i tagli giusti per il segno del Sagittario? Te lo dice l’oroscopo! Mai sentito parlare dell’hair horoscope? Si tratta dell’ultimo trend che sta spopolando sui social e ha conquistato anche le celebrità.

La questione è piuttosto semplice, per scegliere taglio, colore e acconciatura della chioma è importante affidarsi allo zodiaco. Esistono infatti hairstyle che stanno meglio ai Gemelli, adattandosi alla loro personalità, e altri che sono perfetti per il Leone o per lo Scorpione.

Le caratteristiche del segno

Il Sagittario è un segno di fuoco ed è governato da Giove. Ha una grande curiosità e un’incessante voglia di viaggiare e scoprire. Esplorare nuovi luoghi, con il pensiero o reali, è il suo imperativo. Adora la vita all’aria aperta, non a caso tutte le persone nate sotto questo segno sono piuttosto atletiche. Amano imbarcarsi in grandi e piccole avventure, meglio se zaino in spalla, verso mete lontanissime.

Le donne del Sagittario sono dotate di una grandissima intelligenza e sono piuttosto curiose. Non smettono mai di progettare e pensare a nuove idee, interessandosi di tutto ciò che le circonda. Questo modo di fare piuttosto attivo impedisce alle Sagittario di prestare attenzione ad alcune cose e spesso le spinge a tralasciare alcune cose fra cui, purtroppo, la beauty routine.

In amore abbraccia la vita ed è un partner fedele e amorevole, ma c’è una cosa che proprio non sopporta: chi non riesce a tenere il suo passo. Avere la spinta e la voglia di tenere il passo con il Sagittario è l’elemento fondamentale per poterci trascorrere del tempo e apprezzarlo.

I capelli di una donna dinamica

La donna Sagittario è sempre in cerca di praticità. Non ama i compromessi, anche quando si parla di capelli, e non ha voglia di perdere troppo tempo di fronte allo specchio: deve correre a scoprire il mondo!

I tagli

Corti e pratici, i tagli preferiti dal Sagittario sono quelli che consentono di guadagnare minuti e le permettono di stare sempre in movimento. Questo però non significa che la donna di questo segno non voglia essere sensuale. Un aiuto arriva dalla frangia o dal ciuffo che le donano un’aria sbarazzina, proprio come piace a lei! Nonostante ciò non disdegna i capelli lunghi che però preferisce portare raccolti in chignon e code.

Tre tagli per il Sagittario:

Pixie cut – super stiloso e femminile, ma semplicissimo da sfoggiare, che sia per un aperitivo o per una gita in montagna.

Wob – lo styling di questo taglio dura un attimo, giusto il tempo di dare un’occhiata allo specchio, lavorare le ciocche con il prodotto giusto, e uscire.

Carrè – chic e di gran moda, si adatta ad ogni forma del viso ed è facile da gestire.

Le acconciature

Le acconciature preferite del Sagittario hanno un solo imperativo: devono essere semplici e veloci da realizzare. Va da sé che piastre e phon non vanno molto d’accordo con questo segno così dinamico.

Tre acconciature per il Sagittario

Chignon – che sia basso, alto oppure altissimo, è sempre un’ottima soluzione per tenere a bada i capelli lunghi sia d’estate che d’inverno.

Coda – pratica e trendy, si adatta allo spirito avventuroso del Sagittario.

Treccia – consente di spaziare e sbizzarrirsi con tanti hairstyle diversi (dalle boxer braids alla treccia alla francese), ma senza rinunciare alla praticità tipica del segno.

I segreti delle chiome delle dive del Sagittario

Anche le dive del segno del Sagittario amano prendersi cura della propria chioma, scegliendo però hairstyle e soluzioni in linea con le loro esigenze e caratteristiche. Katie Holmes, ad esempio, punta su maschere per capelli da preparare in casa, usando gli ingredienti che si trovano in dispensa. “Ho un segreto tutto mio – ha raccontato -: spalmo sulle punte un sottile strato di olio d’oliva. Ho notato che aiuta a non spezzarli e li rende più lucidi”.

Milla Jovovich, attrice e modella bellissima, ha cambiato look molto spesso nel corso degli anni. Dal biondo al castano, sino al rosso intenso, la sua chioma ha raccontato la sua voglia di ribellione, ma anche la ricerca di praticità. La top model infatti ha sempre scelto tagli corti e super pratici.

Un suo piccolo capriccio? Abbinare il taglio all’outfit. “Se indosso vestiti hippy è perché ho un taglio adatto, magari un po' boho – ha spiegato -. Ma mi piaccio molto con i capelli corti e abiti maschili come jeans larghi e camicie abbottonate. Mi piace mixare look tradizionali e e rock'n'roll”. Dietro la bellezza di Milla c’è anche una specifica dieta antinfiammatoria. “Bevo molta acqua e frullati – ha confidato -. Niente di meglio di mixare verdure a foglia verde e frutta per migliorare la carnagione (ma anche il cervello e l'organismo)”.

A rivelare il segreto dei super ricci di Antonella Clerici invece è Roberto Carminati, l’hair stylist delle dive. “Il segreto per mantenere questo tipo di capello il più possibile sano è tutto nell’asciugatura – ha confidato -, fase importantissima perché il riccio generalmente di per sé trattiene molta acqua. Vanno quindi coccolati, senza maltrattarli, tamponandoli più volte con un asciugamano così da togliere l’eccesso d’acqua”.