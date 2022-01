S egno del Capricorno e chioma impeccabile! Un binomio perfetto a cui è impossibile rinunciare. Ecco, quindi, quali sono le acconciature e i tagli giusti per questo segno elegante e mai banale

Le feste sono finte, tutto è pronto per ricominciare, con nuova energia, buoni propositi (per chi li voglia avere) e ovviamente con un look da lasciare senza fiato. Come? Partendo dalla testa! Per esempio, quali sono le acconciature ideali per il re indiscusso di questo periodo dell’anno? Parliamo del segno del Capricorno e dei tagli e/o pettinature che più gli donano. Regalando alle nate sotto questo segno tutta le bellezza e lo charme necessario per affrontare questo nuovo anno a pieno e in tutta la loro naturale bellezza.

Ecco, allora, quali sono le acconciature più adatte al segno del Capricorno, capaci di esaltare i vostri lineamenti e valorizzare il vostro look, garantendovi un aspetto impeccabile, elegante e super originale. In ogni occasione e a qualsiasi ora del giorno o della notte. Insomma, il vostro via libera a questo nuovo e splendido anno.

Bob o long bob, per un segno del Capricorno elegante e raffinato

Che si opti per una misura più vicina al classico caschetto, intramontabile e dall’eleganza senza tempo, o per una lunghezza maggiore come nel lob, tra i tagli più indicati per il segno del Capricorno non deve mai mancare quel tocco chic e di assoluta raffinatezza tanto amato dalle nate sotto queste stelle.

Motivo per cui un bob, ovvero una sorta di caschetto leggermente scalato sulle spalle o il lob sopra citato, la versione più lunga del precedente, sono due tagli assolutamente perfetti e che sapranno valorizzare al meglio questo segno. Facili da portare, sia nella loro versione lisca che in quella mossa, questi tagli sembrano essere sempre appena fatti dal vostro hair style di fiducia. Mixando eleganza, stile e unicità e donando alla vostra chioma un aspetto sempre impeccabile e al top. Sia in ufficio che per una serata di divertimento e nuove conquiste.

Sliced bob

Sempre restando in tema bob, poi, tra i tagli più di tendenza dell’inverno c’è senza dubbio il sliced bob. Ovvero un taglio che parte più corto sulla nuca per diventare più lungo nella parte frontale. Una scalatura molto discreta, in grado di donare volume e forma anche ai capelli più sottili, ma sempre garantendo la massima eleganza e ordine. Perfetto, quindi per le chiome lisce del segno del capricorno.

Segno del Capricorno e shag

Vero che la natura del segno del Capricorno tende a essere piuttosto precisina e attenta a ogni dettaglio. Vero anche, però, che la voglia di emergere e di primeggiare in ciò che fa è un aspetto ben presente nelle nate sotto queste stelle. Ecco, allora che un taglio davvero perfetto per le Capricorno è, non l’avreste mai detto, lo shag!

Un’acconciatura sbarazzina, movimentata, quasi ribelle, caratterizzata da capelli più corti nella parte superiore e più lunghi in quella inferiore. Ma che, se tenuta liscia, è in grado di donare un look assolutamente unico e originale senza perdere mai in ordine ed eleganza. Come dire, un mix perfetto tra compostezza e sregolatezza assolutamente irresistibile, proprio come voi.

Coda alta, chignon, mezza coda e capelli raccolti

E se tra le parole d’ordine del segno del Capricorno un posto d’onore spetta a “precisione”, allora appare abbastanza chiaro il motivo per cui i raccolti o semi raccolti siano tra le acconciature preferite e più adatte alle nate sotto il cielo invernale di questo periodo.

Che si tratti di una bella coda alta o bassa, una mezza coda magari impreziosita con mollette di strass o con un fiocco o elastico importante, di una treccia romantica e curata, piuttosto che di un bello chignon, ben tirato o lasciato morbido con dei ciuffi laterali a farne da cornice, i capelli raccolti sono davvero un must per questo segno. Che fa dell’eleganza la sua arma vincente, trasmettendo il suo lato riservato ma allo stesso tempo capace di non passare mai inosservato. Come dire, il massimo risultato con il minimo sforzo, per tutto il giorno e in ogni occasione.

Mollette, mollettine and more

E parlando di mollette e accessori si entra in un mondo di possibilità in cui il segno del Capricorno si trova davvero a genio. Il motivo? La sua innata voglia di non avere mai nulla fuori posto, neanche un capello. E di come questo sia possibile anche con una semplicissima molletta ben posizionata o di un cerchietto dai colori di tendenza a contornare la chioma con raffinatezza e originalità.

Accessori perfetti per valorizzare i capelli sciolti al naturale o anche raccolti di questo segno e per regalargli tutto il protagonismo che meritano di avere nel mese a loro dedicato. In modo super cool e mai banale.

Che dire, anche senza stravolgere il vostro look potete sempre ottenere una pettinatura stilosa e impeccabile. Perfetta da sfoggiare in un ambiente e occasione formale come quella lavorativa ma anche in situazioni leggere e di divertimento con le amiche o con i vostri affetti più cari. A voi la scelta e buon inizio anno, ovviamente partendo dalla testa!