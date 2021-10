L e ragazze Bilancia sono romantiche, sofisticate e creative. Se appartieni a questo segno lasciati ispirare da questi spunti di hair style.

Le ragazze nate sotto il segno della Bilancia sono quelle il cui compleanno si celebra tra il 23 settembre e il 22 ottobre.

La loro personalità è poliedrica e comprende diverse sfaccettature all’apparenza contrapposte ma che unite formano un mix esplosivo.

Romanticismo, equilibrio, eleganza, ricercatezze e creatività sono sicuramente tra le doti che spiccano di più e che se esaltate rendono le Bilancia decisamente irresistibili.

Se appartieni a questo segno, ecco alcune idee di hair style alle quali ispirarti per far brillare i tuoi capelli ma no solo.

Trecce romantiche

La dolcezza scorre a fiumi nelle vena della donna Bilancia, che sogna il principe azzurro, ha tra gli obiettivi di vita quello di costruirsi una famiglia solida e vede nelle persone che la circondano pilastri ai quali sorreggersi.

I rapporti umani per lei sono basilari e condisce ogni relazione con un tocco di romanticismo extra. Per esaltare questa caratteristica, le acconciature giuste sono le trecce.

Tantissime le varianti con le quali puoi giocare, che ti consentono di creare ogni giorno un look diverso, sempre senza discostarti da questo mood.

Treccia classica

Se hai poco tempo o non hai una grande dimestichezza con l’hair style la treccia classica è l’acconciatura che fa per te.

Realizzarla è semplicissimo: tira i tuoi capelli all’indietro e procedi con gli intrecci fino alla fine, poi fissa il tutto con un piccolo elastico.

Variante alta

Di questa acconciatura basic esiste anche una variante altrettanto facile da realizzare, la treccia alta, che puoi fare semplicemente raccogliendo i capelli prima in una coda di cavallo alta, e partendo da lì per realizzare gli intrecci.

Treccia attaccata alla testa

Questa tipologia di treccia è più complessa ma con un po’ di pratica riuscirai a realizzarla in men che non si dica. Oltre ad essere bellissima da vedere si tratta anche di un’ottima soluzione per fare sport perché fissa i capelli alla testa e non li fa muovere nemmeno durante l’allenamento più impegnativo.

Trecce codino

Se ami un look più baby realizza invece due trecce ai lati del viso.

Capelli super colorati

La creatività è un lato molto spiccato del tuo carattere di donna Bilancia e questo ti spinge a sperimentare sempre l’ultima tendenza e ad agire fuori dagli schemi, anche e soprattutto con il tuo look.

Perché quindi non far cadere una pioggia multicolor sulla tua testa?

Rosa gold mon amour

Il rosa è uno dei colori più amati dalle ragazze e se hai i capelli abbastanza chiari potrebbe essere la scelta più adatta a te. La nuance di tendenza del momento è senza alcun dubbio il Rose Gold, che pur essendo rosa strizza anche l’occhio al biondo creando una sfumatura estremamente sofisticata.

Blu hair

Se la tua base è nera, invece, non esiste colore in grado di esaltarla di più del blu, in tutte le sue declinazioni.

Per un risultato assolutamente mozzafiato non tingere tutta la lunghezza ma limitati alle punte, chiedendo al parrucchiere si usare quante più sfumature possibili, dall’azzurro al viola, così da ottenere un risultato tridimensionale.

Rosso fuoco

Questo colore forse non è adatto a tutte perché estremamente d’impatto ma nessuno se non una ragazza dal carattere come il tuo è in grado di valorizzarlo.

Se ami il rosso quindi osa un po’ e scegli una gradazione leggermente più chiara e tendente all’arancione e preparati a brillare.

Corti eleganti

La donna del segno della Bilancia è anche estremamente sofisticata e non ama presentarsi a nessun appuntamento, nemmeno i più informali, con i capelli in disordine.

Per evitare che ciò accada, la soluzione più semplice è quella di optare per tagli medio corti che non abbiano bisogno di ore di styling per risultare perfetti, ma solo di essere asciugati velocemente con il phon.

Bob corto

L’acconciatura più cool del momento per i capelli corti o medi è indubbiamente il Bob, altrimenti detto anche caschetto.

Prendi esempio dalle star

Ad amarlo sono anche diverse star, prima tra tutte la modella Kaia Gerber, la figlia della super top degli anni Novanta, Cindy Crawford, che ne ha fatto il proprio tratto distintivo ormai da anni.

Semplicissimo da gestire, sta bene sia se i tuoi capelli sono lisci sia leggermente mossi.

Dello stesso avviso anche Michelle Hunziker, che ha da pochissimo abbandonato la sua chioma fluente per darsi a un bob estremamente stiloso.

Caschetto con frangetta

Un’altra acconciatura glamour e che non passa mai di moda è il caschetto pari con frangetta. Anche in questo caso si tratta di un look piuttosto forte e adatto quindi a ragazze che non amino passare inosservate.

Se sei del segno della Bilancia è tra le opzioni che dovresti sicuramente considerare. I capelli in questo hair look sono piuttosto corti quindi l’asciugatura non richiede più di qualche minuto. L’unica cosa che devi valutare però, è che la frangia potrebbe richiederti qualche minuto in più di attenzione ogni mattina.