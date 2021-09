O cchi puntati sulle stelle! Oggi esploriamo il rapporto tra segni zodiacali e colpi di testa e vi sveliamo chi è pronto a cambiare taglio e... vita ovviamente, perché si sa: nuovo look, nuova esistenza!

Un diavolo per capello? Forse è colpa del rapporto tra segni zodiacali e colpi di testa! Sì, perché come ben sappiamo le stelle dominano ogni aspetto del nostro comportamento e possono mettere lo zampino anche nella voglia di cambiare look.

In particolare, in questo momento, il firmamento suggerisce tagli e nuovi hair style ai segni che seguono. Attenzione però, perché non tutti ovviamente hanno gli stessi gusti. E, in più, le stelle "dosano" il desiderio di cambiamento. Ma vediamo tutto nel dettaglio!

Gemelli: voglia di stravolgere tutto

Gemelli, pronte a cambiare radicalmente look? Sappiamo perfettamente che i nati sotto questo segno hanno bisogno di innovazione per stimolare la loro curiosità e ciò vale anche per i tagli di capelli.

In generale, i Gemelli sono tra i segni che amano di più i cambiamenti: adorano stravolgere le cose, le situazioni, l'arredamento e chi più ne ha più ne metta. In questo momento di passaggio, in particolare, il cambiamento interessa la.. testa.

E quando parliamo di testa, ne parliamo con duplice valenza: in questo momento i Gemelli stanno riscoprendo un nuovo modo di esistere e di approcciarsi alle cose.

C'è in atto un cambiamento mentale vero e proprio, che li porterà a vedere il mondo con occhi nuovi. Dunque è proprio il momento di correre dal parrucchiere e di giocare con tagli e spuntatine.

Cambio di taglio suggerito per i Gemelli

Analizzando i segni zodiacali e i colpi di testa, i Gemelli hanno certamente bisogno di qualcosa che cambi drasticamente la loro immagine.

Tuttavia, proprio per il loro voler cambiare costantemente, è meglio optare per dei tagli medi che possono prestarsi a ulteriori modifiche e cambiamenti nel corso dei mesi autunnali.

Leone, indomabili anche nei tagli

Forti, coraggiosi, indomabili: i nati sotto il segno del Leone non hanno davvero paura di niente, men che meno delle forbici. Non sorprende dunque che con l'avvicinarsi dell'autunno riscoprano la voglia di osare e di trasformarsi in una versione più audace di sé.

Chi è del Leone ha un fascino magnetico e intenso dovuto anche a un desiderio non solo intrinseco ma anche continuamente espresso di migliorare sé stessi e la propria esistenza.

Per il Leone un cambio di look non sarà mai soltanto un cambio di look, un taglio di capelli non sarà mai soltanto un cambio di capelli: chi nasce sotto questo segno cambia solo se è certo di migliorare.

Questo talvolta può portare ad alcuni errori, ma mai niente di irreparabile: chi nasce sotto questo segno, infatti, sa già quali sono le acconciature ideali con cui osare.

Cambio di taglio suggerito per il Leone

Suggerire un taglio di capelli a chi nasce sotto il segno del Leone è a dir poco impossibile: in quanto Regine della Foresta tutte le leonesse si prepareranno al rito del taglio documentandosi e facendo delle prove.

Di base le stelle danno l'ok anche a cambi radicali accompagnati dai colori caldi dell'autunno, ma occhi a seguire le regole del taglio perfetto per non ritrovarsi a ringhiare contro il parrucchiere.

Vergine: tagliare, ma con moderazione

Mite, romantica e sempre chic: chi nasce sotto il segno della Vergine si distingue per la sua bontà d'animo e per la sua inclinazione a compiacere gli altri, ad accompagnarli e a stargli vicino fino alla fine.

Mai guerrigliera, mai belligerante, la Vergine non è una ribelle ma avverte ciclicamente un desiderio innato di uscire dalla propria comfort zone. Questo è proprio uno di quei periodi ed è accompagnato dal desiderio di darci un taglio.

Dare un taglio non solo ai capelli, ma anche ad alcuni residui tossici degli alcuni mesi. Diciamo che in questo momento per la Vergine è in atto un processo di "potatura" che non mette a repentaglio le sue comode abitudini ma elimina alcune cattive scie che potevano avvelenarla.

Un processo attento, accompagnato da una riflessione profonda e da valutazioni attente che daranno presto i loro frutti.

Cambio di taglio suggerito per la Vergine

Al pari del processo di potatura in corso nella sua esistenza, la Vergine dovrebbe optare per un nuovo taglio che, però, non cambi del tutto la sua immagine e il suo stile. Ecco un piccolo elenco da valutare:

Caschetti lunghi, simmetrici e in ordine;

Tagli scalati, che trasmettono un pizzico di brio pur mantenendo la lunghezza originaria;

French bob, rivoluzionario ma al contempo classico;

Long bob, sempre d'effetto.

Non c'è dunque che l'imbarazzo della scelta!

Scorpione, tagliamo... tutto!

Infine eccoci con lo Scorpione, il segno più scatenato se si esplora il rapporto tra rapporto tra segni zodiacali e colpi di testa.

Premettendo che per lo Scorpione ogni giorno è un'avventura, una sfida che deve essere necessariamente affrontata con sensualità e magnetismo, in questo momento le stelle spingono a cambiare tutto. Ma proprio tutto!

Dunque, mentre chi è nata sotto questo segno rivaluta le sue relazioni, le amicizie e la sua carriera c'è tempo anche per un drastico cambio di look. Occorre svecchiarsi e togliersi di dosso ciò che negli scorsi mesi si è accumulato, appesantendo l'esistenza.

L'idea è quella di presentarsi al mondo con una nuova immagine, più potente e vigorosa, e con un'attitudine non solo energica, ma quasi prepotente: forza Scorpione, il mondo è tutto vostro!

Cambio di taglio suggerito per lo Scorpione

Un taglio suggerito per lo Scorpione? Qualsiasi in grado di restituire un effetto punk o rock! Sì a tagli corti, a scalature ad effetto e anche a rasature.

Un buon compromesso è il mullet, chiaramente declinato in chiave moderna e femminile. Osate senza remore!