Rosa per Rosalia: le sfumature accendono la chioma della cantante

S uper di tendenza e super da copiare. Le nuove sfumature rosa sui capelli di Rosalia sono il trend estivo di cui non è possibile fare a meno

Ebbene sì, anche la giovanissima e nota cantante spagnola Rosalia ha ceduto al trend del momento. Una tendenza di stile che ci vuole tutte in versione Barbie mania. In cui il colore dominante è solo uno, il rosa. E lo ha fatto con il suo inconfondibile stile, sfoggiando una chioma con sfumature rosa che ha fatto impazzire i suoi follower e che le dona un tocco di colore unico impossibile da non amare.

Un effetto che regala ancora più fascino alla cantante (lo pensavate impossibile? E invece no). E che, esattamente come nelle sue canzone che si ispirano alla tradizione latina ma con un occhio e un orecchio apertissimo verso il futuro, aggiunge un tocco di innovazione ai suoi colori naturali.

Delle semplici e ben calibrate sfumature di rosa. Un dettaglio che impreziosisce le lunghezze della chioma e che Rosalia porta con estrema naturalezza e con il suo innato carisma.

Un’acconciatura che si presta benissimo ad accogliere i primi istanti di questa nuovissima estate e che la stessa Rosalia saluta con delle foto sul suo profilo Instagram ad alto tasso di seduzione. Ma anche con delle sfumature rosa sulla chioma assolutamente da capogiro.

Un colore super cool, che dona ai capelli della cantante un fascino eccezionale. Sfumature che sembrano far brillare la chioma di Rosalia. Come dei riflessi di luce ben posizionati e perfetti per esaltare sia la nuance scelta per gli stessi che quella naturale della chioma della cantante.

E che, diciamolo pure, Rosalia porta davvero benissimo. Sia nella sua versione con capelli sciolti ad effetto bagnato che raccolti in due bellissime treccine. Da cui si vedono spiccare le ciocche rosa intrecciate al resto della chioma.

Come dire, in qualunque modo le vogliate sfoggiare le sfumature rosa sui capelli sono il vero trend estivo da copiare all’istante. Un must have per una chioma super cool e che, parola nostra e anche di Rosalia, non vi faranno mai passare inosservate per tutta la vostra stupenda e coloratissima estate.