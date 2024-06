Rivoluziona la tua chioma: le ultime tendenze e innovazioni nel mondo dell’haircare

L 'industria dell'haircare non smette mai di sorprendere, soprattutto quando si parla delle ultime tecnologie applicate agli strumenti per lo styling dei capelli. Nel 2024, le innovazioni promettono di trasformare le routine di bellezza, rendendo l'haircare non solo più efficace ma anche più sostenibile e personalizzata. Scopriamo insieme le ultime tendenze che stanno definendo il futuro della cura dei capelli.

Il 2024 è un anno rivoluzionario per il settore dell'haircare. Con le sue innovazioni tecnologiche, sta ridefinendo non solo come ci prendiamo cura dei nostri capelli, ma anche come pensiamo alla sostenibilità e all'efficienza. Quest'anno, le tendenze del settore capelli si concentrano fortemente sull'integrazione della tecnologia per offrire soluzioni che vanno oltre la semplice asciugatura o lo styling. Con l'introduzione di strumenti intelligenti e soluzioni eco-friendly, prendersi cura dei propri capelli non è mai stato così entusiasmante.

La cura del cuoio capelluto, un fondamento essenziale

La cura del cuoio capelluto sta emergendo come una componente fondamentale della routine di bellezza per i capelli, acquisendo un'importanza pari a quella della cura della pelle del viso. Un cuoio capelluto sano è infatti essenziale per favorire la crescita di capelli forti e luminosi. Le nuove tendenze si concentrano su prodotti esfolianti, sieri idratanti e trattamenti pre-shampoo che stimolano la microcircolazione, rimuovono le impurità e bilanciano il microbioma del cuoio capelluto. Ingredienti come l'acido salicilico, il tea tree oil e il pantenolo sono particolarmente apprezzati per le loro proprietà purificanti e lenitive. Questa attenzione alla salute del cuoio capelluto non solo previene problemi comuni come la forfora e l'eccesso di sebo, ma migliora anche la qualità complessiva dei capelli, rendendoli più resilienti e brillanti. Adottare una routine di cura specifica per il cuoio capelluto rappresenta quindi un investimento a lungo termine per la bellezza e il benessere dei capelli. A questo proposito, abbiamo chiesto a Alessia Montalboddi, alias La Cosmeticante, di approfondire il tema della cura del cuoio capelluto, un trend che qui è ancora emergente: "in Corea invece è un trend fortissimo. Ho partecipato a una tavola rotonda con James Dyson e una delle mie domande riguardava proprio questo. In Corea c'è una grande attenzione alla cura del cuoio capelluto, motivo per cui hanno lanciato Dyson Supersonic Nural™ proprio lì. In Italia, è un tema ancora poco trattato, ma l'anno prossimo potrebbe emergere di più. Come chimica, posso dirti che la scelta dei prodotti è cruciale per la salute del cuoio capelluto. Spesso si pensa che tutti gli shampoo siano uguali, ma non è così. Shampoo troppo aggressivi possono causare problemi di sensibilità e rossori. L'asciugatura è altrettanto importante: un calore eccessivo può irritare il cuoio capelluto. In Corea sono molto più attenti a questi dettagli." Quindi, è meglio evitare di usare troppo spesso strumenti di calore? Dovremmo lasciare asciugare i capelli all'aria? "No, i capelli vanno sempre asciugati perché l'acqua può favorire la proliferazione di batteri e funghi, causare desquamazione e altri problemi. Tuttavia, bisogna evitare un calore eccessivo per non irritare il cuoio capelluto. Personalmente, da quando uso Dyson, asciugo i capelli con più cura e ho notato una grande differenza."

Tecnologie Avanzate negli hair tool

Il 2024 ha visto l'introduzione di phon che non solo asciugano i capelli più rapidamente, ma li trattano con tecnologie che preservano la salute del capello. Phon e styler dotati di sensori intelligenti sono in grado di regolare il calore in base alla condizione del capello e all'umidità ambientale, garantendo un'asciugatura perfetta senza danneggiare le ciocche. Alcuni modelli di nuova generazione includono anche funzionalità di purificazione dell'aria, che neutralizzano i danni degli inquinanti esterni mentre modelli il tuo look. Inoltre, dagli arricciacapelli alle piastre, gli strumenti per lo styling stanno diventando sempre più personalizzati. Con l'adozione dell'IA, questi dispositivi possono ora analizzare il tipo di capello attraverso app dedicate e suggerire il trattamento più adatto. Il risultato? Styling impeccabile che rispetta la natura e la salute del tuo capello.

Sostenibilità e Efficienza Energetica

La sostenibilità è una priorità anche nel mondo dell'haircare. I nuovi dispositivi sono progettati per essere più efficienti dal punto di vista energetico e sono costruiti utilizzando materiali riciclati o facilmente riciclabili. Questo non solo aiuta a ridurre l'impatto ambientale ma risponde anche alla crescente domanda dei consumatori per prodotti eco-compatibili.

Colorazione dei capelli: le nuove tendenze

Nel 2024, la colorazione dei capelli abbraccia un approccio più naturale e sostenibile. Le tecniche di colorazione low-maintenance come il balayage e il babylights continuano a dominare, offrendo riflessi luminosi che richiedono meno ritocchi frequenti e riducono i danni. Parallelamente, le tinte naturali e i colori ispirati alla natura, come il biondo miele, il castano cioccolato e il rame dorato, stanno guadagnando popolarità. Un’attenzione particolare è rivolta alle colorazioni semi-permanenti e vegane, che non solo rispettano l’ambiente ma sono anche più delicate sui capelli, riducendo il rischio di secchezza e rotture.

La cura si focalizza sui capelli ricci, tra innovazione e idratazione

Per quanto riguarda la cura dei capelli ricci, la tendenza è volgere verso prodotti che garantiscono idratazione profonda e definizione senza appesantire. Tecniche di asciugatura come il "plopping", che prevede l'uso di un tessuto in microfibra o cotone per "accartocciare" i capelli e asciugarli delicatamente, stanno diventando sempre più popolari. Inoltre, l'uso di diffusori a basso calore aiuta a mantenere i ricci definiti e voluminosi, riducendo il rischio di frizz. Questi metodi enfatizzano la preservazione della struttura naturale del riccio, promuovendo una routine di cura che è tanto efficace quanto rispettosa della naturale bellezza dei capelli. Alessia ci rivela che "la scelta dello shampoo è fondamentale per i capelli ricci, che tendono a essere crespi. È importante usare shampoo delicati e, per chi lo preferisce, prodotti con siliconi possono aiutare a mantenere il riccio definito e a ridurre il crespo. La fase di styling è cruciale: formare il riccio con le dita e usare un buon diffusore per asciugare delicatamente senza disturbare la forma naturale del riccio. Il diffusore, poi, è davvero obbligatorio per i capelli ricci. Simula l'asciugatura all'aria, mantenendo il riccio definito senza creare crespo. Investire in un buon diffusore fa davvero la differenza."

Le novità haircare da scoprire nel 2024

Scopri le ultime innovazioni nel settore della cura per capelli, dagli ultimi hair tool alle soluzioni più sostenibili, dai prodotti che si prendono cura del cuoio capelluto a quelli specifici per i capelli ricci. Tenendo sempre presente che un cuoio capelluto sano è alla base di capelli sani e belli. Infatti Alessia ci conferma che "la texture dei prodotti è molto importante, e bisogna provare diverse soluzioni per trovare quella giusta. La detersione è lo step più importante: scegliere uno shampoo delicato fa la differenza per la salute del cuoio capelluto."

Dyson Supersonic Nural™

Il nuovo asciugacapelli Dyson è il più intelligente mai realizzato, progettato per garantire un cuoio capelluto sano e capelli più luminosi. Grazie alla rete di sensori Nural™, questo dispositivo si adatta automaticamente per proteggere la salute del cuoio capelluto e aumentare la naturale lucentezza dei capelli, assicurando un'asciugatura rapida e intelligente senza danni da calore per tutti i tipi di capelli. Supersonic Nural™ è dotato di nuovi accessori, tra cui il diffusore Wave+Curl, specificamente concepito per asciugare capelli mossi, ricci e molto ricci. Ogni tipo di capello è supportato dalla funzione di “apprendimento accessori”, che memorizza le preferenze di styling dell'utente, semplificando la routine e offrendo un'esperienza di asciugatura veloce e senza danni da calore.

Augustinus Bader The Hair Oil

Un vero e proprio elisir per i capelli, caratterizzato da una formula pulita, priva di siliconi e solfati, con uno straordinario potere ristrutturante. Arricchito con la tecnologia TFC8® di Augustinus Bader e un mix di ingredienti altamente nutrienti come olio di argan, olio di melograno, olio di baobab e vitamina E, questo olio avvolgente ed efficace aiuta a ridurre la rottura dei capelli e le doppie punte, prevenendo i danni causati da fattori di stress esterni come il calore e gli agenti ambientali. Fin dalla prima applicazione, nutre profondamente il fusto del capello, conferendo una sana luminosità e una protezione a lungo termine, migliorando l'aspetto e la texture dei capelli.

Aveda be curly advanced™ Curl Enhancer Cream

La crema per ricci senza siliconi offre una protezione anti-crespo di 72 ore in condizioni di alta umidità, il 92% in più di idratazione e fino a 2 volte più luminosità, migliorando la definizione dei ricci dell'89%. Formulata con il 98% di ingredienti di derivazione naturale, è vegana e approvata Leaping Bunny. Ideale per ricci e onde di tipo 2A-3C, la linea be curly advanced™ è stata sviluppata con il contributo di artisti e scienziati esperti nella cura dei capelli texturizzati. Il Global Texture Team di Aveda, impegnato nell'inclusività dei capelli nelle scuole di cosmetologia e nei saloni, ha collaborato strettamente per creare formule naturali e ad alte prestazioni che rispondano alle esigenze specifiche dei capelli ricci.

Bellissima Gemini

Un concentrato di tecnologia all'avanguardia, questo asciugacapelli è ultra leggero (solo 330 grammi), compatto e con un design esclusivo che permette di ruotare il manico per un'inclinazione comoda e portarlo sempre con sé. Il suo motore digitale di ultima generazione combinato con la tecnologia Gemini Air genera un flusso d'aria oltre 3 volte più potente rispetto a un phon professionale tradizionale, garantendo un'asciugatura ultra-rapida e uno styling efficace. Questo dispositivo, super performante e pratico, rispetta e protegge i capelli: lo ionizzatore mantiene la naturale idratazione con un'azione anti-crespo, mentre il controllo intelligente del calore misura la temperatura dell'aria 50 volte al secondo per mantenerla sempre ottimale, proteggendo i capelli dai danni del calore eccessivo.

Yves Rocher Aceto Brillantezza

Questo innovativo prodotto elimina le particelle che spengono il colore dei capelli, lasciandoli morbidi e brillanti. Sfruttando la conoscenza unica del mondo vegetale, i ricercatori hanno selezionato l’aceto di lampone per le sue proprietà straordinarie, capaci di ridonare e preservare la lucentezza dei capelli. Nella formula, l’aceto di lampone è combinato con un olio infuso di calendula che liscia la fibra capillare, nutrendola in profondità per riflettere meglio la luce e rivelare la naturale brillantezza dei capelli. Questo protegge la brillantezza del colore e mantiene i capelli lucenti e morbidi, con il colore protetto per tre settimane.

Wella Ultimate Repair Mask

Questa maschera utilizza una tecnologia adattiva per offrire risultati personalizzati per ogni tipo di capello. I danni causati da elastici, extension e strumenti a caldo possono accentuarsi con la crescita dei capelli, ma questa maschera agisce sulle parti più danneggiate, riparandole e lasciando i capelli più morbidi e sani. Protegge dai raggi UV, dagli strumenti a caldo e dai danni meccanici, ricostruendo i capelli dall’interno e donando morbidezza e gestione ottimale dove più necessario.

L'Oréal Professionnel Metal Detox Trattamento Professionale Pre-Shampoo

Co-sviluppato con scienziati e parrucchieri, il trattamento pre-shampoo Metal Detox riempie le micro-rotture della superficie del capello in un solo utilizzo, riducendo del 96% le rotture e rendendo i capelli 25 volte più forti. Offre 72 ore di idratazione, elasticità e morbidezza, con una penetrazione profonda ed efficacia di lunga durata. Districa istantaneamente tutti i tipi di capelli e riduce la porosità.

BaByliss AIR WAND

Un dispositivo innovativo che combina asciugacapelli, piastra e styler volumizzante. Questo strumento multifunzionale è progettato per offrire diverse opzioni di styling con una sola unità, includendo la modalità ULTRA CARE per proteggere i capelli più fragili e un sistema ionico anti-crespo. Con tre impostazioni di velocità e quattro di temperatura, è adatto a tutti i tipi di capelli. Il design ergonomico e leggero (385 grammi) rende Air Wand pratico da usare e ideale per i viaggi.

Pantene Molecular Bond Repair Trattamento Intensivo

Il prodotto di punta dell'intera gamma, caratterizzato dalla massima concentrazione e performance, è arricchito con oltre 5.000 Perle Pro-V Nutrienti. Questa formula avanzata mira a riparare i legami idrofobici tra le molecole e a proteggere quelli covalenti, agendo sia sulla superficie dei capelli che a livello molecolare interno. In soli 3 minuti di posa sui capelli bagnati, il trattamento permette alle Perle Pro-V Nutrienti di dissolversi istantaneamente, penetrando nelle fibre capillari per un effetto rigenerante. I lipidi nutrienti sostituiscono quelli persi nella cuticola e nella corteccia, offrendo una rigenerazione fino al 100%, per capelli visibilmente più sani, lucenti e vitali.

Rowenta x KARL LAGERFELD Express Style Spazzola ad Aria Calda

Questo strumento asciuga e crea styling in un lampo, donando ai capelli fino al doppio di lucentezza grazie a uno speciale rivestimento. La spazzola 5 in 1 offre molteplici possibilità di styling per diverse tipologie di capelli, combinando accessori versatili con un sistema agli ioni e il rivestimento Keratin & Glow per capelli morbidi e luminosi. Il kit accessori include una spazzola da 20 mm per frangia e capelli corti, una da 50 mm per capelli di media lunghezza e lunghi, una spazzola a pagaia per una lisciatura naturale, una spazzola con setole retrattili per onde e ricci, e un concentratore per un'asciugatura rapida.

Schwarzkopf Palette Metallic Collection

La linea Palette Metallic Collection, disponibile in 5 tonalità, si distingue per il suo finish metallico che dona luminosità e tridimensionalità ai capelli, garantendo al contempo una perfetta copertura dei capelli bianchi e un colore intenso fino a 10 settimane. All'interno della confezione è incluso un balsamo che non solo intensifica e illumina il colore, ma ripara anche la struttura dei capelli. I capelli sono costituiti da legami che possono essere danneggiati da calore e decolorazioni, rendendoli fragili e deboli. Il balsamo di Palette Metallic Collection, grazie alla tecnologia Intense Plex, ripara questi legami, rendendo i capelli più forti.

Biopoint Speedy Hair® Siero Doppie Punte

Siero in crema è arricchito con Kera Lock, una cheratina di origine vegetale che leviga e ristruttura la superficie capillare, rinforzando le lunghezze e donando nuovo corpo e luminosità ai capelli. Il nuovo Siero Doppie Punte agisce sulle lunghezze, levigando, sigillando e rinforzando le doppie punte, prevenendone la ricomparsa. La sua formula senza risciacquo condiziona i capelli prima della piega e facilita lo styling, per capelli più forti, più lunghi e più protetti.

Color Wow Extra Strenght Dream Coat

Questo innovativo trattamento impermeabilizzante, anticrespo e idratante, blocca l'umidità e offre una protezione che dura diversi giorni e lavaggi, mantenendo i capelli lisci e disciplinati anche nelle condizioni più difficili. La formula avanzata del Color Wow Extra Strength Dream Coat, priva di alcol, solfati e glutine, e vegan-friendly, è arricchita con ingredienti nutrienti che aiutano a mantenere i capelli idratati e sani. Questo spray utilizza una tecnologia di polimeri resistenti all'acqua che avvolgono ogni ciocca, creando uno scudo protettivo invisibile che combatte l'umidità e il crespo.

Hair by Sam McKnight Cool Curls Mist

Il nuovo must-have per rinfrescare e ridefinire i capelli ricci e mossi tra i lavaggi o per un rapido restyling serale. Questo spray vegano, arricchito con ingredienti al 95% naturali, nutre, cura e blocca l'umidità, combattendo il crespo. Vaporizza sui capelli asciutti e lascia asciugare naturalmente per risultati ottimali.

Alama Curl RE-ACTIVATOR

Un'Acqua Ravviva Ricci che amplifica la forma naturale del riccio e aumenta il volume, garantendo ricci morbidi e definiti anche il giorno dopo. Rinnova istantaneamente il riccio tra un lavaggio e l'altro, donando nuova forma, definizione e tonicità. La texture leggera non appesantisce i capelli, offrendo una definizione naturale su capelli asciutti o umidi, idratando ed elasticizzando la fibra capillare. Fornisce protezione anticrespo e dall'umidità, oltre a lucentezza e morbidezza.

Bioclin Bio-Colorist

Un trattamento di colorazione permanente che assicura una copertura ottimale dei capelli bianchi e un colore omogeneo, naturale e brillante. Arricchito con olio di argan biologico e sostenibile, questo esclusivo principio attivo idratante nutre i capelli, rendendo il colore intenso e di lunga durata. Il kit è semplice e veloce da usare, il prodotto non cola e il risultato dopo la posa è naturale e brillante. La formula innovativa garantisce sicurezza dermatologica, rispettando cute e capelli: è priva di ammoniaca e alcol, dermatologicamente testata su pelli sensibili e controllata per la presenza di nickel, cobalto, cromo, palladio e mercurio.

Elgon Wave-Lock Control Cream

Crema anticrespo elasticizzante senza risciacquo per capelli ricci. Ideale per mantenere i capelli ricci idratati e protetti tutto l’anno, specialmente in estate quando sole, cloro e salsedine possono causare disidratazione. La sua formula idratante, protettiva dai raggi UV e anticrespo, con azione anti-umidità e leggero potere fissante, garantisce ricci soffici e perfetti in ogni condizione. Vegan e dermatologicamente testata, priva di solfati, parabeni e coloranti artificiali.

milk_shake dry hair, donut care!

Shampoo solido idratante per capelli secchi, ideale per donare morbidezza e idratazione ai capelli secchi e spenti, con estratto biologico di papaya e proteine del latte.

L'Oréal Paris Elvive Olio Straordinario Siero Midnight

La nuova tecnologia trasformativa, infusa con olio di camelia, agisce sulle parti vulnerabili della fibra capillare per un nutrimento profondo che dura tutta la notte. La texture si trasforma da cremosa a liquida, donando morbidezza e lucentezza straordinarie. Applicalo sui capelli asciutti o bagnati prima di dormire, senza risciacquo: non unge e non lascia residui sul cuscino.

ghd mini

Con le sue lamelle da 15mm, del 40% più strette, la piastra ghd mini permette uno styling dettagliato su piccole sezioni e attaccature dei capelli. Dotata di tecnologia slimline dual-zone™ con due sensori di calore, mantiene costante la temperatura di 185°C dalle radici alle punte, per risultati eleganti e capelli lisci dall'aspetto più sano. Le lamelle basculanti in ceramica con rivestimento lucido eliminano l'effetto crespo e donano il 50% in più di luminosità. Il design stretto e arrotondato consente di creare ricci stretti e dettagli precisi per uno styling versatile e professionale.

Medavita Energizing Daily Tonic

Un tonico rivitalizzante per il cuoio capelluto che dona leggerezza, freschezza e benessere immediato. Si applica direttamente sul cuoio capelluto, massaggiando con movimenti circolari, senza risciacquo, per un uso quotidiano. Dopo il primo utilizzo, migliora l’idratazione e mantiene la cute pulita e i capelli leggeri. Contiene estratto di epilobio per ridurre la forfora e normalizzare il sebo, caffeina per migliorare il microcircolo, vitamina C per combattere lo stress ossidativo e biotina per migliorare la fragilità di cute e capelli.

Garnier Color Sensation Color Retouch

Un nuovo metodo di colorazione per capelli è pensato per il ritocco della ricrescita e il refresh delle lunghezze, garantendo una copertura ottimale in soli 10 minuti e durando fino a 4 settimane. La formula senza ammoniaca utilizza pigmenti ricchi per coprire completamente i capelli bianchi, offrendo anche un boost di lucentezza. Adatto a tutti i tipi di capelli, il formato in bustina semplifica la preparazione e l'applicazione: basta mescolare la crema colorante e il rivelatore direttamente sulle mani coperte dai guanti e applicare sulla ricrescita visibile.

L'Occitane Shampoo Equilibrio & Dolcezza Aromachologie

Privo di siliconi e solfati, questo shampoo delicato lenisce e ridona comfort al cuoio capelluto, rendendo i capelli morbidi e lucenti. Ideale per chi soffre di cuoio capelluto secco e prurito, lo shampoo riequilibrante e lenitivo offre una sensazione immediata di sollievo fin dal primo utilizzo. I capelli appaiono visibilmente più leggeri, idratati, morbidi e lucenti.

Shark FlexStyle

Un versatile strumento per l'hair styling che combina asciugacapelli e styler in un unico dispositivo. Con un design compatto e leggero, offre diverse opzioni di styling grazie agli accessori intercambiabili, permettendo di asciugare, lisciare, volumizzare e arricciare i capelli con facilità. La tecnologia a controllo termico protegge i capelli dai danni del calore, mentre la funzione anti-crespo assicura risultati lisci e lucenti.

Masqmai Miracle Hair Mask

Arricchito con acido ialuronico puro, aloe vera e oli naturali di argan e chia, questo prodotto idrata profondamente i capelli, migliora la loro consistenza e previene l'effetto crespo. La formula contiene l'83,12% di ingredienti di origine naturale e include cheratina e vitamine che ricostruiscono, proteggono e riparano i capelli dai danni esterni.

Maria Nila HEAD & HAIR HEAL Bag

Formulata con ingredienti naturali come aloe vera, vitamina E e piroctone olamina, questa linea lenisce il cuoio capelluto, riduce l'infiammazione e stimola la crescita dei capelli. Senza solfati e parabeni, i prodotti Head & Hair Heal sono dermatologicamente testati e ideali per chi cerca un trattamento delicato ma efficace per capelli e cuoio capelluto sani.