Ricrescita e toni più morbidi: la chioma di Levante si evolve con lei

N aturale, libera, genuina. La ricrescita di Levante è un inno all'essere se stesse ed è la tendenza che non sapevamo di amare.

E se la ricrescita non fosse più un problema? Beh, a giudicare dalla chioma di Levante si direbbe proprio che sia così. O che per lo meno da oggi possiamo sfoggiarla con lo stesso stile e disinvoltura della cantante. E se già i suoi capelli blorange hanno suscitato interesse, like e critiche, può darsi che anche questa scelta porterà con sé altrettanto chiacchiericcio (e chissà poi perché).

Una cosa però è certa, Levante stava bene mora, bionda, e si, anche con la ricrescita in bella mostra. Un hair look volontario o no, che si candida a diventare il prossimo trend per chiome libere di essere ciò che vogliono. Dopo tutto è stata la stessa Levante a spiegare i motivi del suo radicale cambio look, un atto fatto in totale libertà, come rinascita, come mezzo per far aderire al meglio la sua idea di sé al momento che stava vivendo.

E che oggi cambia insieme a lei, mostrandosi più dolce, con un tono morbido, avvolgente, assolutamente unico. E che valorizza ancora una volta la sua chioma, lasciando in mostra la ricrescita più scura che torna a fare capolino a contrasto con il biondo aranciato. Come a dire, io ci sono, faccio parte di te, eccomi. Un dettaglio accolto dalla cantante a valorizzato, che le addolcisce il volto e che le dona un fascino unico. E che, a giudicare dall’effetto che questa ricrescita già super cool fa su di lei, non tarderemo a provare anche su di noi.

Come ottenerla? Con la calma e senza fiondarsi dal parrucchiere al primo segnale di un bicolore sulla testa. Dopo tutto per vedere l’effetto che fa bisogna che la chioma faccia ciò che deve e che i capelli crescano in modo naturale. Mostrandosi come meglio credono e valorizzandoci spontaneamente e senza il minimo sforzo da parte nostra.

Un trend che mette in risalto la libertà di mostrarsi, fiere e bellissime, in ogni attimo della nostra vita. Naturali, genuine e si, anche con la nostra stupenda ricrescita da mettere in mostra e da enfatizzare con acconciature ad hoc e con la fine eleganza di Levante.