R icci a cavatappi? Ecco quali sono alcuni dei tagli che meglio sapranno valorizzare i tuoi riccioli, con naturalezza ed eleganza. Per una chioma super voluminosa e sempre al top

Se è vero che a ogni riccio corrisponde un capriccio (o sarebbe meglio dire una ventata di creatività e originalità) chissà cosa si nasconde sotto le favolose chiome di chi è nata con i ricci a cavatappi. Che siano lunghi o corti, infatti, questi bellissimi riccioli sanno creare una cornice al volto davvero eccezionale. Sprigionando tutta la loro bellezza ed energia con un solo cenno di testa. E in qualunque modo li vogliate portare.

Ma quali sono, in effetti, i tagli migliori per i ricci a cavatappi? Quelli che ne sanno davvero enfatizzare la naturale indole e forma. Senza opprimerli o costringerli ma garantendovi di sfoggiare un hair look elegante, sbarazzino e unico in ogni momento della giornata?

Long bob per ricci a cavatappi al top

Semplice, amatissimo dalle donne di tutto il modo e perfetto per donare la massima libertà ai vostri ricci a cavatappi. Il long bob o LOB, è davvero un taglio che non conosce limiti di applicazione e che ben si adatta anche alle chioma più indomabili come la vostra.

Un hair style dalle mille sfaccettature che si può impreziosire con una leggera scalatura o anche no, con una frangia o senza. Ma che dona sempre la massima armonia al vostro volto lasciando che i vostri ricci possano esprimersi in tutta al loro bellezza.

Ricci a cavatappi extra long

Vista la straordinarietà dei ricci a cavatappi (perché diciamocelo, sono tanto belli quanto rari) uno dei look che maggiormente è in grado di mostrarne le caratteristiche e lo straordinario volume è l’extra log. Un taglio lungo, anzi lunghissimo.

Capace di lasciare che i vostri ricci a cavatappi si manifestino in tutto il loro splendore. Selvaggi, pieni di vita e di vigore e con la voglia di esprimersi al meglio. Rappresentando perfettamente la vostra indole indomita e la tutta la voglia di ammaliare con naturalezza chi avete accanto. Che dire, un taglio che fa rima con spontaneità e bellezza.

Caschetto di ricci con frangia

E per le amanti dei tagli classici, intramontabili e dall’eleganza senza fine, il caschetto rimane sempre la soluzione perfetta. Sì, anche con i vostri ricci a cavatappi. Certo, l’effetto sarà del tutto diverso dal classico caschetto liscio tagliato pari.

Ma dopotutto siete voi a essere diverse e con un pieno di vita da far invidia a chiunque. E il vostro caschetto segue perfettamente questa vostra caratteristica. Esaltando la vostra natura creativa ma con un tocco sofisticato davvero unico. Il dettaglio in più? Provate a impreziosire il vostro taglio con una frangia, il risultato sui capelli a cavatappi è davvero eccezionale. Provare per credere.

Chin bob da favola

E restando in tema di caschetto, un altro hair look bellissimo sui ricci a cavatappi è il chin bob. Ovvero il caschetto ad altezza mento. Uno dei tagli di capelli che meglio si adatta a qualsiasi volto. E che può dare grandissime soddisfazioni anche sui vostri capelli ricci. Ovviamente se la vostra parola d’ordine è, non avere un ordine!

La dritta per un taglio eccezionale? Non superare la linea del mento. E lasciare che i vostri ricci a cavatappi facciano il resto. Sfoggiandoli con disinvoltura e quella nota di carattere e unicità in più che contraddistingue voi e la vostra chioma.

Ma non è finita qui! Anche in questo caso potete decidere si sbizzarrirvi ancora di più con i vostri ricci a cavatappi e, perché no, osare con una frangia ben calibrata (fatevi consigliare). Per un look che non vuole passare inosservato e che siamo sicure che non vorrete più lasciare.

Pixie cut di riccioli

Ma chi l’ha detto che i tagli super corti sono adatti solo alle capigliature lisce? Certo, senza dubbio sarebbero più facili da portare, ma per un animo selvaggio e ribelle come il vostro questo non è assolutamente un problema. I vostri ricci a cavatappi possono fare ciò che vogliono con tutta la vostra approvazione.

Ecco perché anche un taglio di tendenza come il pixie cut può essere una scelta davvero azzeccata. Coraggiosa, audace ma di sicuro effetto. Da portare con l’eleganza che vi contraddistingue e con la consapevolezza che niente di voi può essere controllato. Un vero inno alla libertà, dalla testa ai piedi.

Insomma, forbici alla mano (ovviamente non le vostre ma quelle di un esperto hair stylist) e via libera alla creatività sui vostri ricci a cavatappi. Per garantirvi una chioma piena di vita, bellezza e quel tocco di assoluta originalità che è dentro ognuna di voi.