Il rebel hairstyle? È la risposta top per questo periodo caldo e super wild

L iberi, selvaggi, ribelli! Per una chioma da vera summer girl la risposta è solo una e si chiama rebel hairstyle

Liberi, selvaggi, pieni di vita ed energia. In poche parole, ribelli! I capelli in estate devono trasmettere solarità e voglia di leggerezza (proprio come quella che contraddistingue le tue giornate e serate estive) e con il rebel hairstyle il risultato è assicurato.

Il top per la stagione calda e per sfoggiare un look super cool e dall’effetto wild. Perfetto sia in spiaggia, lasciando asciugare i capelli al vento, che nelle tue serate all’insegna del divertimento e della voglia di stupire. Optando per un hair look poco impegnativo ma dal risultato impeccabile ed esclusivo.

Perché si, il rebel hairstyle ha tutto questo. E lo si può creare in tante versioni diverse, a seconda del proprio stile personale e della tipologia di chioma che desideri ottenere. Puntando su un taglio e un’acconciatura di tendenza e dall’animo ribelle, selvaggio. Libero di osare e di mostrarsi in ogni sua minima sfaccettatura, con carattere, eleganza e unicità. E con tanta, tantissima leggerezza.

Un mood di vita e una chioma senza freni, sia in versione mossa che più liscia. Naturale o più sofisticata. Ma sempre all’insegna della voglia di stupire con una risultato da lasciare senza fiato. Ma come fare per avere un rebel haistyle da prima pagina da far invidia a chiunque, al mare o in città?

Ovviamente lasciandosi tentare dai tagli giusti e dalle acconciature più ribelli del momento. Per esempio provando a impreziosire al tua chioma con una micro frangia e con un taglio destrutturato, asimmetrico e scalato. O con un wolf cut un taglio amatissimo dalle celeb, volutamente spettinato e selvaggio proprio come un lupo che richiama le atmosfere punk-rock e che mixa il mullet anni ’80 con lo Shag degli anni ’70.

Ma non solo. Altri tagli in perfetto mood rebel hairstyle, sono il pixie cut o il pixie mullet, sbarazzino e super cool, ma anche il french bob, un caschetto alla francese (ovviamente con frangia) lasciato libero e disordinato. Per un effetto french style davvero eccezionale e sicuramente di impatto. E per chi non vuole stravolgere il proprio look ma nemmeno rinunciare a una chioma ribelle e piena di vita?

Niente paura! Il rebel haircut si può ottenere anche con una cascata di onde sulla chioma. Con delle beach waves o con un’acconciatura curly da lasciare sciolta e libera di mostrarsi in tutta la sua naturale e selvaggia bellezza.

Non ti resta che scegliere l’acconciatura che fa per te, e sfoggiare il tuo rebel hairstyle e il tuo spirito da vera ribelle!