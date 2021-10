V oglia di cambiare acconciatura e giocare con i vostri capelli lunghi? Certo che sì, ma solo se si scelgono degli elastici e fermagli delicati e che non danneggino la chioma. Per un look sempre al top e capelli pieni di benessere.

Per chi di voi sfoggia quotidianamente una chioma lunga, folta e sicuramente bellissima, sa bene che molto spesso la paura di rovinarla con accessori troppo “aggressivi” vi porta a non sperimentare mai nuove acconciature o stili diversi. Ecco perché è sempre bene conoscere quali sono gli elastici e i fermagli giusti per i capelli lunghi.

Per evitare di rovinarli o spezzarli mantenendoli sempre sani e in salute e permettendovi di provare pettinature nuove, eleganti o un po’ pazze, da sfoggiare in ogni occasione. Ma sempre con la certezza che la vostra chioma sia coccolata e protetta da qualsiasi danno. Ecco, allora, quali sono gli accessori giusti per i capelli lunghi e come usarli.

Gli elastici a molla o spirale

Avete presente quegli elastici di gomma morbida, coloratissimi ma anche trasparenti, che hanno quella curiosa forma a spirale perfetta anche da portare come un braccialetto super originale? Perfetto, proprio questi elastici “a molla” sono l’ideale per acconciare i vostri capelli lunghi senza danneggiarli o rischiare di spezzarli. E il motivo è presto detto. Questo accessorio, infatti, non presenta parti metalliche che possono rovinare la chioma, ma non solo.

Gli hair bobbles (così si chiamano) non lasciano segni sui capelli poiché non esercitano alcun tipo di pressione una volta indossati. Perfetti, quindi, sia per chi ama legare i suoi capelli lunghi per fare sport ma anche per chi vuole cambiare acconciatura nell’arco della giornata senza preoccupazioni e in totale sicurezza.

Ciambella per chignon

Se anche per voi l’avere i capelli lunghi fa rima con la creazione di splendidi chignon, raffinati, eleganti e mai fuori moda, allora sappiate che c’è una validissima alternativa a forcine e mollette, molto più pratica e morbida: la ciambella per chignon.

Un comodo elastico a forma, appunto, di ciambella da posizionare al centro della coda. A questo punto vi basterà ricoprire la ciambella con i vostri capelli, come a formare una cipolla, fermarla con un elastico più sottile e avvolgere il tutto con la parte restante della chioma. Uno chignon dall’effetto assicurato e che non rovinerà per nulla i vostri bellissimi capelli lunghi.

Lo sapevi che

È possibile realizzare uno chignon da favola senza l’ausilio di nessuna tipologia di elastico o accessorio? La risposta è sì. Vi basterà:

raccogliere i vostri capelli lunghi;

avvolgerli intorno alla mano;

far passare l'estremità della chioma per due volte, andando a creare un nodo;

fissare la parte restante sul resto della chioma.

E lo chignon è fatto pronto, bellissimo e senza elastici o forcine.

Hairagami per i capelli lunghi

E parlando di chignon non si può non citare anche l’hairagami, uno strumento formato da due bacchette di lamina metallica sottile, ricoperta da uno strato di stoffa molto morbida. Qual è il suo scopo? Realizzare degli splendidi chignon bassi o alti.

Vi basterà inserire tra le due bacchette i vostri capelli lunghi, partendo dalla radice e fino alle punte. A questo punto dovrete arrotolare le punte della chioma su loro stesse, richiudendo l’hairagami. Quello che otterrete sarà uno splendido chignon, pratico e che non stressa o danneggia la vostra chioma.

I bastoncini cinesi

Un altro accessorio per capelli lunghi sono le bacchette o bastoncini cinesi. Perfette non solo per raccogliere morbidamente la vostra chioma, ma anche per regalarle un tocco di originalità in più, in ogni momento della giornata e occasione che vivrete. E usarli è davvero semplicissimo:

per prima cosa posizionateli al di sotto della chioma;

arrotolate i vostri capelli lunghi sui bastoncini, come uno chignon;

togliete i bastoncini dalla chioma avendo cura di non disfare lo chignon appena creato;

bloccate i capelli inserendo le estremità dall’alto verso il basso, andando a “intrappolare” i capelli, tenendoli ben fermi.

E la vostra acconciatura è pronta per essere sfoggiata!

Raccogliere i capelli lunghi con un foulard

Se pensate che i foulard siano una prerogativa estiva, sappiate che non è così. Questo accessorio super versatile, infatti, si presta a ogni stagione dell’anno. Basta cambiare la tipologia di stoffa e colore in base al proprio outfit e creare acconciature sempre nuove e soprattutto che mantengano sani i vostri capelli lunghi.

Come? Per esempio provando a realizzare:

una bella coda bassa legandola con il vostro foulard;

una pony tail;

una treccia, intervallando i vostri capelli lunghi con il foulard.

O usandolo anche a modi cerchietto, per una pettinatura romantica e un po' retrò ma sempre di grande fascino.

Mollette e mollettoni per capelli lunghi

Infine, tra i vari modi per acconciare i vostri capelli lunghi senza danneggiarli ci sono le classiche mollette o mollettoni. Non pensate però che questo genere di accessori vadano bene solo per raccogliere i capelli per studiare, riordinare o fare palestra. Se usati correttamente, infatti, possono diventare degli splendidi aiutanti per un look super cool.

Per quanto riguarda le mollette o i fermagli, per esempio, ne esistono di diverse forme e colori, impreziosite con strass, fiocchi e stoffe. Semplicissimi da applicare sulla chioma e per nulla aggressivi con la stessa.

Per i mollettoni, invece, potete optare per quelli più classici, arrotolando i vostri capelli lunghi, quelli tondi a modi cestino, per racchiudere la chioma all’interno o quelli più grandi per realizzare delle code originalissime e di sicuro effetto. E tutto senza rovinare i vostri bellissimi capelli lunghi.

Il consiglio

Soprattutto per quanto riguarda le mollette e i fermagli, poi, è bene prestare attenzione a non applicarli sempre nello stesso posto o lato della testa. Evitando così che si creino delle onde o dei segni, ma lasciando ai capelli il tempo di recuperare la loro forma naturale, ammorbidendosi e “respirando”.

Tante semplici soluzioni per divertirvi ad abbellire la vostra chioma con nuove e particolare acconciature. Ma sempre con la sicurezza che nulla di ciò che utilizzerete andrà a rovinare o intaccare la naturale bellezza e lucentezza dei vostri capelli lunghi. Sperimentando in assoluta tranquillità e sfoggiando dei look autunnali sempre al top.