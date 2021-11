V ietato confonderle con quelle da viaggio. Le nuove piastre per capelli senza filo hanno prestazioni altissime e batterie agli ioni, stilo o al litio, che eliminano l’impiccio di dover gestire i fili durante lo styling. Aggiungi una ricarica USB e avrai il tuo nuovo oggetto del desiderio.

Affidare i propri capelli alle cure di una piastra è un atto di fiducia. Non si tratta solo di realizzare la messa in piega, ma anche di prendersi cura del capello, mantenendolo sano e lucente. Per ottenere capelli lisci o morbide onde, infatti, non basta proteggere le lunghezze con un termoprotettore. La tecnica è fondamentale. E, no, per la piega perfetta non serve passare allo styling senza calore, ma semplicemente affidarsi alla piastra giusta. Certo, perché questo hair tool non serve solo per fare la piega, ma anche per chiudere le cuticole, ottenere un effetto glossy ed eliminare il crespo senza seccare lunghezze e punte. Facile? Non troppo, perché maneggiare una styler con precisione non è semplice come sembra. La soluzione? Le piastre capelli senza filo.

Ultima novità in fatto di styling, sono alleate fondamentali grazie alla facilità di utilizzo. Pur avendo le stesse prestazioni delle styler a cui siamo abituati, infatti, sono più maneggevoli e compatte. Il principale vantaggio, naturalmente, sono le batterie, che consentono uno styling a lunga durata e senza impicci. Le ultime novità? Le trovate qui!

Piastre capelli senza filo: GHD Unplugged

Per uno styling on the go, GHD Unplugged è la piastra capelli senza filo da provare per una piega express. Grazie al sistema di riscaldamento in 45 secondi, questo tool è l'ideale anche per un ritocco dell'ultimo minuto. Non solo velocità, però: la piastra senza cavo di GHD permette 20 minuti di styling e una brillantezza extra. La combinazione tra batterie agli ioni di litio e la tecnologia avanzata GHD Dual Zone, infatti, permette di mantenere una temperatura ottimale di 185°, proprio come una normale piastra per capelli. L'unica differenza? Si infila con facilità nella borsa. Prezzo: 299 euro.

La piastra per capelli Dyson Corrale

Lamine flessibili e micro incise, un sensore in platino che misura la temperatura 100 volte al secondo e...nessun cavo! Dyson Corrale è la piastra senza fili con tre impostazioni di calore (165°C, 185° C e 210° C) perfetta per adattarsi a ogni tipo di capello. Una tecnologia innovativa, pensata per proteggere il capello, resa pret-a-porter dalla batteria agli ioni di litio per garantire l'autonomia anche senza fili. Prezzo: 499 euro.

La piastra stiracapelli a batteria di Beurer

Senza cavo, compatta e ideale in viaggio, la Piastra Stiracapelli a Batteria H20 di Beurer è dotata di una batteria ricaricabile, che la rende perfetta per i viaggi o, semplicemente, per un ritocco dell'ultimo minuto. Rivestita in ceramica e tormalina per proteggere i capelli, raggiunge una temperatura massima di 200° C, che la rende adatta a ogni tipo di capello. Grazie allo spegnimento automatico dopo 30 minuti e al blocco delle piastre, il trasporto è semplicissimo, reso ancora più easy dalla custodia protettiva resistente al calore. Prezzo: 69,99 euro.

Piastre capelli senza filo: 9000 di Babyliss

La combinazione tra la Tecnologia Micro Heating Matrix e le prestazioni senza filo rendono 9000 di Babyliss la piastra lisciante adatta a prendersi cura della chioma in ogni luogo. Grazie al controllo elettronico e al riscaldamento ultra-rapido, infatti, questo tool è l'ideale per avere capelli lisci sempre e ovunque. E non solo: la forma arrotondata, infatti, consente di creare, in pochi secondi, onde morbidissime. Prezzo: 199,90 euro.

Rowenta Touch-Up&Go è la piastra senza fili per un ritocco last minute

Adatta a creare ogni tipo di acconciatura, la piastra per capelli Rowenta For Elite Touch-Up&Go è l'alleata per rendere i capelli lisci, mossi, ondulati o ricci senza doversi preoccupare del filo. Un design leggero e compatto, che si unisce alla maxi durata della batteria al litio per dare vita a un impagabile assistente per lo styling di tutti i giorni, anche in viaggio. Lo spegnimento automatico e il cappuccio termoresistente, infatti, permettono di portare la piastra senza fili di Rowenta davvero ovunque. Prezzo: 46,99 euro.