Oli naturali per capelli: quali scegliere per le maschere fai da te 

O lio di cocco, olio di jojoba, olio di mandorle dolci e chi ne ha più ne metta! Ecco una guida semplice e veloce per orientarsi fra le varie tipologie di oli per i nostri capelli

Da un po’ di tempo a questa parte nel mondo della haircare c’è un nuovo alleato di bellezza per i nostri capelli: stiamo parlando delle ormai popolarissime maschere in olio, un modo economico e facilissimo per nutrire, idratare e ristrutturare la nostra chioma. L’unico ingrediente che serve per realizzarle è, in effetti, l’olio, il che le rende on the go e alla portata di tutti. Stai pulendo casa e hai in programma di lavarti i capelli appena finito? Applica un olio sui tuoi capelli, lascialo in posa per tutto il tempo che vuoi e poi via in doccia. A differenza delle maschere normali, le maschere in olio possono essere applicate solamente pre shampoo e il loro punto di forza sta proprio nel fatto che possono essere lasciate in posa addirittura per alcune ore senza seccare il capello, nutrendolo, nel frattempo, in profondità.

Come si applicano le maschere in olio?

La procedura da seguire è molto semplice: scegli l’olio che ritieni più adatto in base al risultato che vorresti ottenere (oppure fai un mix per un boost di nutrienti), inumidisci la chioma con l’acqua e poi applica il tutto abbondantemente sui capelli. Tieni in posa la maschera per una mezza’oretta o più e poi sciacqua prima di procedere con la solita routine.

Quale olio per capelli scegliere?

OLIO DI COCCO

Uno degli oli più conosciuti e versatili per quanto riguarda le maschere per capelli: ideale per tutte le tipologie di capelli, soprattutto per quelli secchi, spenti, crespi e danneggiati, idrata, nutre e ripara in profondità. Oltre ad essere ricco di acidi grassi, illumina, trattiene l’umidità evitando così che la chioma si secchi e ne favorisce la crescita. La sua particolarità è quella di essere un olio che a temperatura ambiente e con il freddo risulta solido, mentre con il caldo si scioglie. Si può applicare in entrambi i modi sui capelli anche se per comodità ti consigliamo di scaldarlo leggermente fra le mani oppure vicino a una fonte di calore prima di spalmarlo sulle lunghezze.

OLIO DI JOJOBA

Se hai i capelli secchi, l’olio di jojoba è quello che fa per te! Quest’olio infatti costituisce una grande fonte d’idratazione per il capello, oltre ad essere altamente tollerabile anche per il cuoio capelluto, grazie alla sua struttura molecolare simile a quella del sebo prodotto naturalmente. Per questo motivo non altera l’equilibrio cutaneo e la sua normale secrezione e può essere usato anche più volte a settimana. In più ha anche proprietà emollienti che in qualche modo “leniscono” il capello che, da sfibrato e danneggiato, riacquista la sua originaria lucentezza e morbidezza.

OLIO DI MANDORLE DOLCI

Ricco di vitamina E, acidi grassi saturi, magnesio e antiossidanti, l’olio di mandorle dolci è ideale per rinforzare i capelli che si spezzano e stimolarne la crescita, poiché nutre e idrata il capello sin dal follicolo sigillandone anche la struttura. Ma non solo: ha anche proprietà condizionanti, ammorbidenti e nutrienti perfetteper capelli rovinati con doppie punte e per evitare l’effetto crespo.

OLIO D’OLIVA

Anche se l’olio d’oliva è relegato principalmente all’uso alimentare, può essere una buona alternativa quando non abbiamo in casa altre tipologie di olio. Ricco di vitamina A, vitamina E dall’azione antiossidante - che aiuta la circolazione del cuoio capelluto - e acidi grassi (che favoriscono l’idratazione) è ottimo per ristrutturare, lisciare e proteggere i capelli e per un hyration boost dell’ultimo minuto.

OLIO DI ARGAN

Cute grassa + capelli secchi e rovinati? Nessun problema: l’olio di argan è perfetto per chi ha una cute “sebacea” ma non vuole rinunciare a nutrire i propri capelli fin dal cuoio capelluto! Ricco di acidi grassi, antiossidanti e vitmina E, è noto per essere un olio secco che non unge e, di conseguenza, non va a stimolare l’iperattività delle ghiandole sebacee, risultando adatto a qualsiasi tipologia di cuoio capelluto! Infine è indicato per rinvigorire, ammorbidire, fortificare, idratare e rendere più luminose e setose le lunghezze.

OLIO DI GERME DI GRANO

Se il tuo obbiettivo è quello di avere capelli luminosissimi e lucenti, allora l’olio di germe di grano sarà il tuo alleato numero uno! Tra le sue proprietà principali troviamo la capacità di rinvigorire i capelli sfibrati e indeboliti, di nutrirli e ammorbidirli grazie all’alta presenza di vitamina E e, ovviamente, di donare lucentezza estrema al capello.