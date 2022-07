Il nuovo taglio di capelli di Miriam Leone è l’haircut al top per l’estate

V oglia di cambiare look durante questa calda estate? Prova il taglio di capelli di Miriam Leone, l'ispirazione più cool e fresca dell'anno

Occhi magnetici, sorriso che incanta e ora anche una nuova acconciatura da far girare la testa. E da cui tutte vogliamo (e dovremmo) farci ispirare. Il taglio di capelli di Miriam Leone è davvero la novità più fresca dell’estate e un haircut che siamo certe diventerà il più copiato e ammirato in questa caldissima stagione che stiamo vivendo.

Di cosa si tratta? Ovviamente di un hairlook da vera diva. Un long bob mosso elegante ma allo stesso tempo sbarazzino. Da portare con la riga centrale o laterale, con una chioma più selvaggia o liscia e con tutto lo charme e la personalità di cui sei dotata e che è arrivato il momento di sfoggiare. Ma non prima di aver preso spunto dal taglio di capelli di Miriam Leone e di averlo ricreato anche sulla tua chioma. Per una ventata di originalità in perfetto mood estivo. E per far godere i tuoi capelli di un cambio look da dieci e lode.

Dopo tutto, come ha detto anche l’attrice sul suo profilo Instagram, ci sono cose anche piccole che è giusto fare per se stesse. Per rigenerarsi e per rifiorire. E con il taglio di capelli Miriam Leone la tua chioma non potrà che essere la protagonista indiscussa della tua estate.

Un long bob mosso e super di tendenza, e un’acconciatura perfetta per chi ama i caschetti, optando per una versione di media lunghezza. L’ideale per incorniciare il tuo viso in modo morbido e delicato, magari provando a donare nuove sfumature alla tua chioma per movimentare ancora di più i capelli e l’intero taglio. Proprio come ha fatto l’attrice che ha lasciato alle spalle il rosso sfoggiato fino a ora, provando una colorazione più chiara, un biondo con riflessi nei toni dell’arancio. Una nuance non troppo diversa dalla precedente ma sicuramente più brillante, fresca, leggera e assolutamente affascinante.

Non ti resta che prendere un po' di coraggio (se mai ce ne fosse bisogno) e provare anche tu un nuovo hairlook super estivo e di tendenza come il taglio di Miriam Leone. Per viverti questa stagione con un look super cool a partire dalla tua meravigliosa chioma. Creando nuove ispirazioni sia per te che per chiunque rimarrà incantato dalle bellezza dei tuoi capelli.