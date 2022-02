Nuovo taglio di capelli: tutti i consigli su come scegliere quello giusto

V oglia di cambiare hair look? Sai già come scegliere il nuovo taglio di capelli giusto? Segui i consigli dell'esperto!

Hai voglia di cambiare hair look ma hai dubbi su come scegliere il nuovo taglio di capelli ideale per te? Sei nel posto giusto perché abbiamo chiesto a Sergio Carlucci, Co-Founder di TONI&GUY Italia, di chiarire un po' di dubbi con qualche consiglio per andare sul sicuro. Leggi la nostra intervista (nella quale scoprirai anche qual è l'hair cut più facile da gestire fra tutti quelli possibili!).

Cosa bisogna considerare quando si sceglie un nuovo taglio di capelli?

Quando decidiamo di cambiare hairlook, dobbiamo tenere in considerazione diversi fattori da quelli più emotivi a quelli che riguardano le nostre caratteristiche personali. È sicuramente importante capire come ci sentiamo in quel momento, in che stagione della vita ci troviamo e il messaggio che vogliamo comunicare con il nuovo taglio. Non meno importante è la tipologia di capello e le caratteristiche morfologiche legate al volto.

La scelta del nuovo taglio di capelli dipende anche dal colore?

Il colore è un fattore molto importante nella scelta del nostro hairlook, in quanto ha proprietà di stringere, allargare, mettere in luce o in ombra alcune caratteristiche del volto. È bene quindi nel momento in cui si vuole cambiare hairlook tenere in considerazione anche il fattore effetto colore.

Corto: tutte le regole da seguire per gestirlo al meglio

Per poter gestire facilmente il taglio corto a casa, è importante che venga creato a regola d’arte e su misura tenendo in considerazione la tipologia di capello per prima cosa. Il motivo è semplice: un taglio creato sartorialmente, in base alle necessità specifiche della persona, non necessita di molte cure e con l’aiuto di prodotti e spazzole chiunque può ottenere sempre lo styling desiderato.

VEDI ANCHE

Beauty

Tagli capelli corti: tutte le tendenze 2022 tra cui scegliere per dare una svolta al look

Pixie cut: è davvero un taglio per tutte?

Quasi perché è un taglio sconsigliato a donne con lineamenti molto marcati o squadrati e con un’eccessiva quantità di capelli. Quello che conta davvero, però, è la personalità di chi indossa questo stile, poco adatto a chi non vuole esporsi.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del capello lungo?

Il capello lungo è versatile, offre la possibilità di variare con styling e acconciature e per alcune tipologie di capello può essere molto “comodo”. Tuttavia il lungo necessita di molte cure, soprattutto se le chiome sono abbondanti. Basta, però, di tanto in tanto fare qualche piccola modifica per rinnovare l’hairlook e tutto diventa più semplice.

Perché il taglio mediò è ancora così gettonato?

Senza dubbio il taglio medio è l’hairlook del momento perché offre alcuni vantaggi del taglio lungo e alcuni vantaggi di quello corto. In più è un evergreen perché è molto versatile e si adatta a molte tipologie di volto. Lo sconsiglio solo a chi ha un volto squadrato o molto tondeggiante.

Il taglio più facile da gestire?

Senza dubbio il taglio di pari lunghezza sulle spalle.

Nuovo taglio di capelli: scalato sì o no?

Dipende dai propri capelli e dai propri obiettivi. Il taglio scalato aumenta volume e movimento ma può impoverire la materia. Diventa importante, quindi, affidarsi a un serio professionista che saprà consigliare in base alle proprie esigenze e desideri.

I consigli per un nuovo taglio di capelli (in breve)

Per tutti i tipi di taglio: consulta un esperto, soprattutto quando si tratta di trasformare in modo più deciso l'hair look.

Se vuoi un taglio corto: sì al pixi tranne se hai un volto troppo squadrato e lineamenti marcati. Scegli il colore attentamente perché può enfatizzare o nascondere alcune caratteristiche del volto (questo vale per ogni hair cut).

Se vuoi un capello lungo: sai che puoi divertirti con le acconciature (è la lunghezza più versatile), ma attenzione alla manutenzione e all'uso di prodotti ad hoc.

Se preferisci la mezza misura: è il look del momento ed è molto gettonato perché si adatta a tutte le tipologie di volto. Sconsigliato, però, su volti squadrati o molto tondeggianti.

Hai i capelli lunghi o medio/lunghi e sei indecisa sul da farsi? Opta per un taglio di pari lunghezza sulle spalle: è il più facile da gestire!