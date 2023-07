Nessuno resiste al biondo. Neanche Selena Gomez

C ambio look in versione summer mood? Il biondo di Selena Gomez è l'ispirazione che stavamo aspettando.

Se è vero che con l’arrivo dell’estate anche la voglia di cambiare look e di provare qualcosa di nuovo si fa sentire in modo maggiore, è chiaro che Selena Gomez sta assecondando in pieno questo summer mood, sfoggiando un biondo davvero unico. Un cambio di hairlook in perfetto stile Barbie. E che, oltre a seguire magnificamente il trend che ci vuole tutte bionde e vestite di rosa, le sta anche davvero bene.

Un biondo caldo, che ricorda la chioma delle celebre bambola e che dona a Selena Gomez un fascino un po' retrò e un look davvero eccezionale. Perfetto per l’estate e per ammaliare chiunque la guardi.

Un cambio di colore che non ci aspettavamo ma che è piaciuto tantissimo ai follower della cantante e attrice americana. Che rappresenta a pieno la personalità di Selena e che, sia provvisorio che più duraturo, ha reso il suo look ancora più affascinante e assolutamente da copiare.

Un biondo che non lascia dubbi sulla sensualità della cantante e che, con la giusta acconciatura, sa rendere ogni look di Selena un mix tra fascino, sensualità e stile. Sia con i capelli sciolti, in versione naturale. Sia sistemati a modi Marilyn Monroe, per un hairlook che non pasa inosservato.

Un colore corposo, morbido, intenso e uniforme. Che avvolge la chioma in modo totale donando morbidezza e ancora più dolcezza ai lineamenti di Selena Gomez.

Un cambio look che dovreste provare anche voi se state cercando un hairlook estivo e in linea con i trend della stagione e del momento. Optando per un biondo che segue e che si abbini perfettamente ai vostri colori naturali e che sappia fa risaltare al meglio i vostri tratti del volto e il tono della vostra pelle.

Un insieme di sfumature in perfetto mood biondo. Ma che non vadano a snaturare chi siete e che, come nel caso della bella a talentuosa Selena, vi garantiscano un look pieno di fascino, stile e unicità.

Per vivere e godervi un’estate nuova a partire dalla chioma e che vi porti un carico di energia e positive vibes.