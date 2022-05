Sì, è il momento perfetto per tornare a sfoggiare la maxi frangia

L a maxi frangia è tornata di moda ed è arrivato (finalmente) il momento di sfoggiarla

L’estate sta arrivando ed è il momento di…sfoggiare la maxi frangia! Che sia lunga, piena oppure leggerissima e sfilata, liscia o in versione bombata, la fringe XL è la tendenza della prossima stagione. Un vero e proprio accessorio di tendenza da abbinare ai tagli più trendy, assolutamente da non perdere!

Il bello della maxi frangia? Si abbina alla perfezione a tantissime tipologie di tagli. Da quelli short e più sbarazzini, a quelli con capelli medi, sino alle chiome lunghissime. Se stai già pensando che la frangia sia difficile da gestire dovresti ricrederti.

Si tratta infatti di un “trucco” usato molto spesso dai parrucchieri per valorizzare la forma del viso. L’unica regola? Sceglierla studiando le proporzioni del proprio volto. La maxi frangia è l’ideale per chi ha una fronte ampia o un volto lungo, addolcisce i lineamenti particolarmente spigolosi ed è perfetta sia con la chioma liscia che con i ricci.

La maxi frangia si può portare in tantissimi modi. Se ti piace liscia per gestirla utilizza la piastra. Punta su un formato piccolo e realizza lo styling facilmente, aiutandoti magari con un bel pettine a coda per fissare la piega. Anche l’effetto spettinato si abbina benissimo a questo hairstyle. Abbina il getto del tuo phon con un spray texturizzante per un effetto super messy e il gioco è fatto!

I tagli da abbinare alla maxi frangia? Sono un’infinità! Si parte con il lob, amatissimo e very chic. Puoi sperimentare un lob pieno e pari, liscissimo oppure uno messy, spettinato e sensuale. Ottimo pure lo shag, fra i tagli più in voga della stagione, da sfoggiare in versione “selvaggia” con una maxi frangia in stile grunge, aperta leggermente in alcuni punti e lunga. L’haircut, grazie alle scalature multi livello a lati del viso, dona freschezza ed è il top per una serata in spiaggia o un aperitivo on the beach.

Splendido pure il pixie cut, decisamente rock con la frangia XL, senza dimenticare il mullet che, tornato di gran moda, spopolerà nella prossima stagione e ha già conquistato tantissime celebrità. E se poi ti stanchi? Quello che ci piace della maxi frangia è che ci consente anche di cambiare idea. Se dopo un po’ non ti piacerà più potrai cambiare velocemente look spostando il ciuffo di lato e usando gli accessori per tenerlo fermo. Crescerà in fretta e potrai sperimentare subito qualcosa di nuovo.