S tai cercando qualcosa che ti aiuti a rendere più green il tuo shampoo, aiutandoti a rispettare maggiormente l'ambiente? Sei nel posto giusto!

Diciamolo pure: viviamo in un momento di profonda consapevolezza del rispetto dell'ambiente. Ciò può condurti a chiederti come rendere più green il tuo shampoo e quali sono i passi da fare per cercare di impattare sempre più positivamente sul nostro pianeta.

Di fatto non esiste una sola risposta. Si può semplicemente dire che quando lavi, curi e asciughi i tuoi capelli puoi effettivamente prendere degli accorgimenti che, nel loro piccolo, ti renderanno più amica della natura. Vediamoli insieme.

Non eccedere con le dosi

È vero, lavare i capelli è un momento di puro godimento. E, ammettiamolo, cadere in tentazione quando abbiamo sotto mano il nostro shampoo preferito è molto, molto facile: tendiamo a esagerare e a versarne un po' di più al solo scopo di sentirne il profumo e di assaporare tutto il benessere che ne consegue.

Lo stesso può valere per maschere o balsamo. Purtroppo, però, questa è un'abitudine assolutamente scorretta, che impatta negativamente sull'ambiente e non va d'accordo con il nostro amato concetto di bellezza green. Cosa si può fare, dunque? Una buona idea è sicuramente fare un piccolo ripasso di come si fa correttamente uno shampoo.

Dove e come applicare lo shampoo?

In primis, ricordati che lo shampoo va applicato solo sulla cute e non sui capelli, per altro massaggiando delicatamente con i polpastrelli e mai "grattando con le unghie".

Poi, le lunghezze dovranno essere semplicemente toccate dalla schiuma o accarezzate in maniera leggera (e dunque non intrise) se i capelli sono molto sporchi. Poi, tieni presente che la giusta quantità di shampoo è circa 15 ml, ovvero più o meno un cucchiaio. Facile, no?

Parola d'ordine: diluire

Ebbene sì, per rendere più green il tuo shampoo devi anche ricordarti di diluirlo. Infatti, diluire lo shampoo fa sì che il prodotto venga "smaltito" in maniera meno aggressiva per l'ambiente.

Con questa azione, per altro, si ottengono diversi benefici. Diluire lo shampoo, infatti:

lo rende meno aggressivo;

fa sì che venga distribuito in modo uniforme;

evita l'effetto rebound in caso di cute grassa;

riduce l'effetto secco sulle punte.

Aggiungere ingredienti green

Specifichiamo subito che questo non serve strettamente a rendere più green il tuo shampoo, ma aiuta. Aggiungendo ingredienti green si comincia a passare lentamente a prodotti più naturali: è una buona pratica che ti aiuterà a prediligere, più avanti, shampoo non aggressivi o addirittura shampoo solidi. Da dove iniziare?

Per esempio, potresti provare ad aggiungere l'acqua di rose. Sì, proprio l'antico tonico di bellezza che usavano le nonne aiutava a combattere l'eccesso di sebo da cute e capelli è un valido ingrediente che, per altro, stimola la crescita e dona lucentezza.

In alternativa, potresti usare l'aloe vera: questa pianta benefica, che ha tantissimi usi diversi nel mondo della bellezza, lenisce la cute e combatte la forfora, ma non solo.

Massaggiata sulla cute stimola anche la crescita, combatte il crespo ed elimina eventuali pruriti. Eccezionale, non è vero?

Non fare uno shampoo al giorno

Abbiamo già detto che lo shampoo è un momento estremamente rilassante e sappiamo perfettamente che, dopo una lunga giornata, mentre sei sotto la doccia, potresti sentire la necessità di lavarli anche soltanto per goderti un momento di puro benessere.

Purtroppo non è una buona prassi se vuoi vivere in modo più green: pensa a quanti litri (sì, esatto: litri!) di prodotto disperderesti ogni giorno nell'ambiente. Inoltre, anche se ci sono diverse scuole di pensiero, non è detto che ciò faccia bene ai tuoi capelli.

Ma ogni quanto si dovrebbero lavare i capelli?

Può sorgere spontanea, a questo punto, una domanda: ogni quanto dovresti lavare i capelli? In realtà non esiste una sola risposta: bisogna infatti ragionare sul tipo di chioma, sul cuoio capelluto e sulle loro necessità.

Di fatto, si potrebbe dire che tre volte a settimana è una quantità corretta, ma attenzione: chi ha i capelli grassi può anche lavarli più spesso, a patto di utilizzare shampoo non aggressivi.

Optare per uno shampoo sostenibile

Infine ecco l'ultimo (e più scontato) consiglio per rendere più green il tuo shampoo: acquistare prodotti sostenibili, tenendo presente che ormai tutti i più grandi brand hanno realizzato linee ecofriendly e attente all'ambiente.

Le linee ecofriendly declinano maschere, shampoo, balsamo e annessi e connessi in maniera rispettosa dell'ambiente, senza trascurare nessun tipo di capello, di cute o di necessità: basta solo saper guardare e scegliere in maniera attenta.

Occorre che tu tenga presente che il rispetto dell'ambiente parte dall'acquisto consapevole: muovi i primi passi in questo senso e quando laverai i tuoi capelli ti sentirai perfettamente in pace con la Terra.