M illie Bobby Brown ci regala un hairstyle favoloso, con una treccia che emana vibes estive, ma dovresti provare subito!

Millie Bobby Brown ci regala vibes estive dalla sua ultima vacanza, sfoggiano una treccia che sarà trend nella prossima stagione calda. L’attrice di Enola Holmes e Stranger Things si è concessa un viaggio in una meta esotica, scegliendo un hairstyle favoloso.

La treccia d’altronde permette di essere glam e allo stesso tempo di avere i capelli in ordine per tutto il giorno, soprattutto quando fa caldo. Quella di Millie, in particolare, è una versione a due della treccia a spina di pesce.

La fishtail braid non è altro che una variante super glamour della treccia classica. Il bello di questa acconciatura è che si può realizzare in tantissimi modi differenti. Si parte dividendo la chioma non i tre, ma in due sezioni e creando un intreccio piatto. Per replicare l’hairstyle di Millie dunque parti dividendo in due parti uguali i capelli. Inizia dall’alto, prendendo una ciocca dal lato destro e portandola al centro. Assicurati di farla passare prima sopra il lato destro, poi sotto a quello sinistro. Ripeti questa operazione dall’altro lato e procedi così per tutta la lunghezza, chiudendo la treccia con un elastico.

Per una treccia a spina di esce che sia a regola d’arte prova a rispettare alcune regole. Mentre intrecci le ciocche assicurati che abbiano lo stesso spessore, dividendole bene con il pettine. Per un effetto più boho chic prova a spettinare un po’ la tua braid tirando verso l’esterno le ciocche, semplicemente con le dita.

Puoi creare anche una treccia a spina di pesce alla francese. Per farlo prova a prenderei capelli partendo alla sommità del capo. Pettinali bene, poi suddividili in due parti. Prendi prima una ciocca dalla zona sinistra, proprio all’attaccatura, e lasciala passare sopra la zona sinistra della tua treccia. Poi spostala sotto l’area destra e afferrala con la mano, unendola alla sezione della treccia a destra. Ripeti il procedimento, prendendo una ciocca dall’attaccatura e procedi in questo modo sino a quando non sarai giunta alle tempie. Infine con le lunghezze realizza una treccia a spina di pesce e lega con l’elastico.

Millie Bobby Brown ha scelto di provare una variante favolosa della fishtail braid ossia la ponytail braid, realizzando la treccia su una coda di cavallo. Per crearla non ti resterà che realizzare una coda ben stretta e alta, intrecciando poi le ciocche come descritto in precedenza. L’effetto, anche in questo caso, può essere morbido oppure più composto a seconda dei gusti.