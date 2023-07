Il segreto per capelli sani e belli è racchiuso in un unico prodotto

Chi non sogna un professionista del capello disponibile 24/7, pronto a prendersi cura di ogni esigenza della propria chioma?

milk_shake® incredible milk è un leave-in con 12 incredibili effetti per la chioma e una volta provato non potrai più farne a meno.

Ma quando ci mettiamo nelle mani di un hairstylist o iniziamo ad usare un prodotto, ciò di cui abbiamo davvero necessità e che ci dia fiducia, sia in termini di esperienza che di efficacia.

La bellezza dei capelli? È una cosa naturale

milk_shake® è un brand di haircare professionale che si prende cura dei capelli delle donne, in salone e a casa, con prodotti per il mantenimento dei risultati.

Secondo la filosofia di milk_shake® la bellezza dei capelli è una cosa naturale senza rinunciare all’aspetto sensoriale. Le hair beauty routine sono semplici e immediate, con prodotti dalle texture morbide e profumazioni irresistibili che fanno diventare una coccola ogni step della routine.

Gli ingredienti utilizzati sfruttano le proprietà benefiche di ciò che la natura offre, come le proteine del latte, ricche di amminoacidi che agiscono in profondità per riparare la chioma, e gli estratti di frutta che la nutrono con preziosi sali minerali e vitamine, proteggendo il capello dallo stress ossidativo e rendendolo più sano e forte.

Una linea per ogni esigenza del capello

Dalle diverse tipologie di colorazione allo styling, milk_shake® ha creato linee ad hoc che permettono di prendersi cura di tutte le esigenze dei capelli, con delle hair routine che aiutano a continuare a casa il percorso di bellezza iniziato in salone. Ma il vero hero di milk_shake® è incredible milk, un leave-in multitasking che soddisfa 12 esigenze diverse, già dal primo utilizzo.

12 effetti straordinari per i capelli

Partiamo dalla formula. Incredible milk contiene proteine del latte che hanno un’azione fortemente condizionante sul capello e apportano morbidezza, lucentezza e vitalità; burro organico di muru muru, ricco di acidi grassi che svolgono un’azione emolliente, idratante e nutriente per rinforzare i capelli ed estratti di frutta come lamponi, mirtilli, mango e papaya che danno vitalità al capello.

Forte di questi ingredienti super efficaci, incredible milk svolge sulla chioma ben 12 funzioni diverse ed è versatile perché può essere usato su ogni tipo di capello, da quelli sottili fino alle chiome afro e sempre con performance eccellenti. Può essere considerato un prodotto davvero inclusivo e adatto a tutti in grado di semplificare anche le routine più lunghe e complesse.

Proprio come una pozione magica, incredible milk ripara i capelli, disciplina il crespo, previene le doppie punte, protegge dal calore, garantisce maggior tenuta della piega, districa, dona brillantezza, corpo e volume, facilita l’uso della piastra, protegge e mantiene il colore e protegge dai raggi UV: la sua semplicità di utilizzo permette di applicarlo sia sui capelli appena tamponati, prima dello styling, oppure su capello asciutto, senza bisogno di risciacquo.

Incredible milk: un prodotto magico che celebra l’anniversario dei suoi primi 10 anni

Per questo compleanno speciale, milk_shake® ha creato un’edizione limitata di incredible milk, con un flacone da 250 ml, 100 ml in più del formato tradizionale, con un packaging speciale che si veste dell’illustrazione esclusiva dell’artista Cecilia Castelli. Splendide chiome dalle diverse forme e colori raccontano la versatilità di incredible milk e la sua capacità di prendersi cura di tutti i tipi di capelli, a prescindere dalla tipologia, celebrando l’inclusività.