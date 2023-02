I migliori oli per capelli che ti cambieranno la vita

I dratanti, nutrienti, riparatori: gli oli per capelli possono fare miracoli per le chiome secche, stressate e sofferenti

Gli oli per capelli li possiamo usare tutte. Adesso però fermati un attimo prima di indignarti per questa affermazione, soprattutto se hai i capelli sottili e che si sporcano alla velocità della luce. Ci sono modi diversi per utilizzare gli oli e variano a seconda dell’esigenza e della tipologia di capello.

Olio per capelli ricci

In questo caso puoi fare un impacco pre-lavaggio se sono molto secchi, così da lasciarlo in posa e dargli tutto il nutrimento di cui hanno bisogno. Altrimenti puoi applicarne un paio di gocce pre o post asciugatura per dare un finish luminoso e mantenerli idratanti e proteggerli dalle aggressioni esterne. Inizia scaldando un paio di gocce con i palmi della mano e poi passale delicatamente tra le ciocche sulle lunghezze: inizia sempre con piccole dosi e al massimo aggiungi piano piano, ma di solito poche gocce riescono a coprire una buona superficie.

Olio per capelli secchi

In questo caso l’olio potrebbe anche salvarti la chioma. Anche in questo caso un impacco pre lavaggio è d’obbligo, poi se non hanno problemi puoi usarne un paio di gocce anche dopo l’asciugatura, mentre se sono sottili e si sporcano in fretta è meglio non aggiungere altro, ricordandoti che l’olio va messo sulle punte e al massimo sulle lunghezze, ma mai sullo scalpo.

Olio per capelli crespi

Ci sono anche oli con funzione riparatrice che riescono a domare l’effetto frizz che ti perseguita, soprattutto se vivi in posti particolarmente umidi, non hai pace in inverno e tantomeno in estate. Anche in questo caso un paio di gocce post asciugatura (o piastratura) ti aiutano a tenere la situazione sotto controllo.

Gisou Honey Infused Hair Oil

Olaplex N.°7 Bonding Oil

Moroccanoil Trattamento Per Capelli Multiuso

Coco & Eve Like A Virgin Miracle Hair Elixir

Kérastase Elixir Ultime Huile Originale

Sephora Collection Olio Protettivo Per Capelli Ripara + Liscia

Shu Uemura Art of Hair Essence Absolue Nourishing Protective Oil

Sol de Janeiro Brazilian Glossy™ Olio Nutriente Anti-Crespo

On the Wild Side Olio Trattante

Guerlain Abeille Royale Scalp & Hair Youth Oil-In-Serum

