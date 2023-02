È il primo strumento per la cura dei capelli che dobbiamo scegliere con attenzione, ecco perché questa guida sulla scelta del migliori asciugacapelli ti tornerà sicuramente utile

Asciugacapelli o phon, poco importa come lo si voglia chiamare, sta di fatto che questo strumento è fondamentale per avere capelli in ordine e sempre curati. Lunghi o corti? Mossi o lisci? Certo le caratteristiche possono variare, ma sta di fatto che è quasi impossibile rimanere senza soprattutto se si è fan accaniti di pieghe & co. Da usare dopo aver tamponato al meglio i capelli, questo strumento permette di eliminare tutta l'acqua utilizzata per eliminare shampoo e balsamo e, allo stesso tempo, di dare una nuova piega e forma alla propria chioma.

Sul mercato, sia online che offline, sono presenti tantissime proposte e, in base alle esigenze di ognuno, è possibile trovare il modello perfetto. Phon e asciugacapelli che uniscono efficenza, design e attenzione verso la fibra capillare che, se estremamente stressata, può rovinarsi e diventare sempre più fragile.

Qui una selezione dei modelli must have da acquistare subito se si è alla ricerca di un nuovo asciugacapelli dalle prestazioni invidiabili.

Elchim

Il modello 8th Sense Run è un modello di ultima generazione dotato di un potente motore digitale brushless, dal peso estremamente ridotto e progettato nel rispetto della salute di tutti e 8 i tipi di capello. Un prodotto professionale da usare anche a casa.

Xiaomi

Per chi cerca un modello dal design lineare e super compatto, senza dover rinunciare alle prestazioni. Questo modello di Xiaomi è dotato di un motore a turboventola che produce un getto d'aria forte e stabile e mantiene allo stesso tempo un temperature confortevole in modo da proteggere i capelli.

Dyson

È uno degli asciugacapelli più desiderati e non solo per il design e la tecnologia, ma anche per la capacità di rispettare al meglio il capello. Il modello Supersonicᵀᴹ, disponibile in diverse versioni e colori, oggi è corredato da diversi accessori che permettono di realizzare uno styling a regola d'arte.

Parlux

Usato nei saloni professionali, questo asciugacapelli è amato anche per l'uso casalingo. Unice il design compatto alla potenza scelta e desiderata nei saloni: 2 velocità e 4 temperature regolabili, tra cui il getto di aria fredda istantanea attivabile attraverso il pulsante frontale microswitch.

Remington

Questo modello di asciugacapelli da viaggio ha una potenza ridotta, ma è perfetto per chi è sempre i viaggio e utilizza spesso il bagaglio a mano. Merito del design non solo compatto, ma anche pieghevole che permette al phon di occupare ancora meno spazio.

Beurer

Dal design moderno e dotato di una stretta bocchetta professionale: dire di no a questo phon è impossibile. Il display LED permette di controllare i 3 livelli di calore e i 3 livelli di ventilazione. Nella tecnologia è integrata anche la funzione agli ioni, fondamentale per chi cerca capelli morbidi e lucenti.

Babyliss

Gli asciugacapelli con diffusore sono indispensabili per chi ha una chioma ricci a o mossa, questo perché l'elemento aggiuntivo permette di distribuire il calore in modo uniforme senza andare a compromettere il volume dei capelli stessi.

