Miele e caldi tocchi di luce: Khloe Kardashian detta le regole per i capelli d’inverno

V oglia di sfoggiare dei capelli d'inverno pieno che sappiano scaldare il vostro stile? Ecco come farsi ispirare dalla chioma di Khloe Kardashian

Qualcosa nell’aria e nella testa delle vip e celeb di tutto il mondo ce lo aveva fatto intuire. Ma pare proprio che il colore più gettonato e di tendenza per i capelli d’inverno sia quello sfoggiato, ultima di una lunga lista, da Khloe Kardashian. Un biondo caldo, tra il miele e il caramello, pieno di luce e di sfumature che rendono la chioma un concentrato di morbidezza, fascino e bellezza. E che vale davvero la pena di imitare anche sui propri capelli.

Un colore che ha conquistato anche le vip italiane (una fra tutte l’influencer Veronica Ferraro) e che ha rapito cuore e chioma anche di Khloe. E che a giudicare dai like sul suo profilo Instagram sta piacendo davvero a tutti. Il motivo? La sensualità e l’eleganza di questa nuance e la morbidezza che traspare a ogni ciocca della lunghissima chioma dell’influencer e imprenditrice americana.

Dei capelli d’inverno pieni di luce e calore. E che risultano ancora più belli grazie all’acconciatura scelta da Khloe Kardashian e che siamo certe conquisterà anche le chiome di tutte voi. Una coda altissima o anche una mezza coda, purché sia fatta al centro della testa e tirando bene la parte anteriore dei capelli, creando un effetto di contrasto con il resto della capigliatura che cade leggera e sciolta sulle spalle. Un mix di colore e hairlook semplicemente perfetto.

Capace di valorizzare i lineamenti di chi la porta ma facendo in modo che la chioma si veda in tutta la sua lunghezza e bellezza. Ovviamente sfoggiando un colore perfetto per dare un tocco di calore e luce all’inverno e per alzare la temperatura del vostro intero look e di chi sarà così fortunato da vederlo. Lasciando che il vostro fascino si esprima in tutta la sua potenza, partendo dalla testa e dai vostri splendidi capelli in versione invernale.