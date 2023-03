Megan Fox e Billie Eilish cambiano chioma. E il risultato è sempre d’effetto

V oglia di cambiare chioma? Provate a prendere ispirazione da quella di Megan Fox e Billie Eilish, due hairlook davvero da capogiro a cui è impossibile dire di no.

Che la notte degli Oscar sia una passerella da cui trarre massima ispirazione per nuovi look super di tendenza è cosa certa. E ogni anno ne abbiamo la prova. Ma che di muse ispiratrici ce ne siano ben due nello stesso momento non è cosa così scontata. E per fortuna ci hanno pensato Megan Fox e Billie Eilish a rendere tutto questo possibile, sfoggiando un cambio chioma davvero eccezionale e che, possiamo già scriverlo, detterà in entrambi i casi due tra le nuove tendenze capelli per la prossima stagione primavera/estate 2023.

Un cambio di capigliatura che non è passato inosservato durante il ricorrente party post Oscar a cui hanno partecipato le due e che vede un taglio con frangia lunga per la cantante Billie Eilish e un nuovo colore rosso ramato per l’attrice Megan Fox.

Due nuovi look davvero eccezionali, che trasmettono calore e sensualità e che ben si addicono alla personalità di ciascuna. Dopo tutto quale colore migliore per esaltare la femminilità e la carica seduttiva della splendida Megan Fox, se non una cromia come quella rosso ramata scelta dall’attrice. Un colore che non ha paura di osare e che mette in mostra la sua potenza, energia e sensualità, in modo elegante e senza troppa ostentazione. Che dire, un look da dieci e lode.

Per non parlare, poi, di quello sfoggiato da Billie Eilish, un hairlook total black e un taglio liscio, lungo, basic, impreziosito da un frangia lunga e sfilata che le ricade sugli occhi. Uno stile che le dona un fascino eccezionale e quel tocco di mistero che tanto piace. E che dona al suo sguardo ancora più intensità e magnetismo. Insomma, possiamo davvero dire che con questa nuova chioma la talentuosa Billie Eilish ha davvero fatto centro.

Due cambi look che hanno lasciato il segno, super fotografati e che siamo certi troveranno modo di essere copiati e personalizzati da tantissime di noi già dalle prossime settimane. Per entrare con un balzo nella nuova stagione primaverile e con una chioma da urlo come quella di Megan Fox e Billie Eilish, due hairlook davvero da Oscar!