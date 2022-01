5 maschere fai da te per proteggere i capelli dal freddo

R ituali di benessere naturali per una chioma sana e lucente, a prova di freddo

Con l’arrivo dell’inverno ci ritroviamo a mettere in atto tutta una serie di nuove abitudini che passano, inevitabilmente, anche per la bellezza. La pelle, così come il corpo, hanno bisogno di protezione, soprattutto quando andiamo incontro a temperature più rigide. E guai a dimenticarsi della chioma! A questo proposito abbiamo pensato di realizzare, e di condividere con voi, delle maschere fai da te per proteggere i capelli dal freddo.

Realizzare delle maschere dai da te per proteggere i capelli dal freddo dell’inverno è più semplice di quanto possiate immaginare. Tutti gli ingredienti che troverete in questo articolo, infatti, sono di origine naturale e facilmente reperibili all’interno di supermercati o botteghe alimentari.

5 maschere facili e veloci per i tuoi capelli

Anche le preparazioni delle maschere fai da te per proteggere i capelli dal freddo che vi illustriamo di seguito sono a prova di dummies, semplici e veloci. Vi basteranno pochi minuti del vostro tempo per creare delle ricette di benessere da applicare quotidianamente sulla cute e sui capelli e rendere la chioma forte e lucente, a prova di basse temperature. Cominciamo.

Proteggere i capelli dal freddo: maschera idratante

Se c’è una cosa di cui i nostri capelli hanno costantemente bisogno è l’idratazione. E questo accade soprattutto quando gli agenti atmosferici contribuiscono a stressare la nostra chioma. Se guardandovi allo specchio notate dei capelli spenti, secchi e soprattutto crespi, allora questa è la maschera che fa per voi.

Tra le maschere fai da te per proteggere i capelli dal freddo, per chi è alla ricerca di idratazione, segnaliamo una ricetta semplice, profumata ed efficiente che ha bisogno solo di pochissimi ingredienti.

Vi serviranno:

Una banana matura

Un cucchiaio di olio

Un cucchiaio di miele

Una volta mescolati tutti gli ingredienti, applicateli sulle lunghezze e lasciate riposare la maschera per almeno 10 minuti prima di procedere con lo shampoo. In questo modo la banana darà vigore ai capelli danneggiati mentre l’olio d’oliva e il miele svolgeranno un’azione idratante e ricostituente.

Maschera rinvigorente per i capelli

Se avete dei capelli fragili che tendono a spezzarsi o a crescere con troppa lentezza, allora l’olio di ricino è l’ingrediente strategico da tenere sempre in casa. L’inverno è il periodo migliore per dedicarsi alla cura della chioma e renderla più forte che mai.

Per la realizzazione di questa maschera rinvigorente avrete bisogno di:

Un limone

Due cucchiaini di olio di ricino

Una volta miscelati gli ingredienti, tenete in posa la maschera per almeno 15 minuti prima di procedere con lo shampoo abituale. L’azione dell’olio di ricino, unita a quella del limone, aiuteranno. Rafforzare la radice del capello e a stimolare la crescita.

Maschere fai da te per proteggere i capelli dal freddo: trattamento rinforzante

A pagare le conseguenze delle basse temperature sono soprattutto i capelli fragili e danneggiati che, con il freddo, tendono a spezzarsi e a incresparsi. Insomma ammettiamolo, in inverno la chioma è davvero ingestibile.

Ma grazie alle maschere fai da te per proteggere i capelli dal freddo, molti dei nostri hair drama sembrano risolti. Da provare, assolutamente, è il trattamento rinforzante che vede, di nuovo, l’utilizzo dell’olio di ricino.

Questa volta, il prezioso ingrediente, sarà unito all’amido di mais e sciolto sul fuoco. Una volta che il composto sarà raffreddato potete applicarlo sui capelli e restare in posa per circa trenta minuti.

Volume, morbidezza e forza: la maschera all’uovo

Quando parliamo di un uovo, non ci stiamo solo riferendo a un alimento, ma anche a un prezioso alleato per i nostri capelli. Grazie alla sua azione, infatti, è capace di rendere la chioma più bella, forte e lucente anche durante l’inverno.

Ecco gli ingredienti per la vostra maschera di bellezza all’uovo:

Un cucchiaio di olio di ricino

Due cucchiai di olio d’oliva

Due tuorli d’uovo

Grazie alla miscela di questi preziosi ingredienti è possibile ottenere un composto nutriente e super efficiente che combatte anche la caduta dei capelli. Una volta applicata la maschera sui capelli, e su tutte le lunghezze, è necessario restare in posa circa 15 minuti prima di procedere con il lavaggio.

Nutriente e rinforzante: lo scrub per il cuoio capelluto

La riuscita di una chioma perfetta passa anche per il cuoio capelluto che non va mai trascurato. Se i capelli sono secchi, fragili e particolarmente stressati, allora procedete pure con uno scrub fai da te al sale marino.

Per realizzare questa ricetta di benessere avrete bisogno di:

Un cucchiaio di olio di cocco

Un cucchiaio di sale marino

Un cucchiaio di aceto di mele

Il composto ottenuto dalla miscela di questi ingredienti ci permette di avere uno scrub purificante, ma al contempo nutriente e rafforzante, per una chioma che non teme le basse temperature.

Il consiglio in più

Le maschere fai da te per proteggere i capelli dal freddo possono essere ripetute più volte durante la stagione in base alle esigenze personali. Potete personalizzare queste ricette di bellezza con l’aggiunta poche gocce di olio essenziale e profumato da scegliere in base ai vostri gusti.

In questo modo, oltre a sfruttare tutto il potere dell’aroma terapia, vi concederete un rituale di bellezza e relax che vi garantirà una chioma perfetta.