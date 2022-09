Quasi magico: il buzz cut di Dixie D’Amelio è radicale, ma incantevole

V uoi darci un taglio che sia davvero radicale e che trasmetta la tua voglia di cambiamento? Prova il buzz cut super cool di Dixie D'amelio per un look dall'effetto assicurato

Si dice che quando le donne tagliando i capelli in modo radicale, sia perché stanno vivendo (o stanno per vivere) un cambiamento. E così è stato anche per la tiktoker Dixie D’Amelio, la maggiore delle celebri sorelle e che, nel corso della sua ultima apparizione pubblica, ha sfoggiato un taglio a dir poco sconvolgente. Lasciando la sua lunga chioma per un buzz cut che è già diventato di tendenza.

Già solita ai cambiamenti in fatto di hair look, Dixie non aveva mai osato tanto. Motivando il gesto e la scelta coraggiosa con la decisione e il forte desiderio di voler ricominciare da capo. E quale modo migliore se non quello di partire dalla testa. Eliminando la lunga chioma corvina (che ha deciso di donare) e ripartendo da un look minimal, leggero, quasi fatato. Un buzz cut super cool e che le sta davvero d’incanto.

Un taglio cortissimo che valorizza i suoi lineamenti mostrandoli in tutta la loro bellezza. E che dona grinta e personalità a chiunque lo sfoggi, senza però togliere nemmeno un grammo di femminilità alla nota icona di stile e influencer. E che, di fatto, è anche molto semplice da eseguire.

Il buzz cut, infatti, si ispira direttamente ai classici tagli a zero dei soldati americani e che richiama nel suo nome il suono della macchinetta utilizzata per la rasatura dei capelli (e che ricordiamo è sempre meglio lasciar fare a un professionista). Semplice da realizzare, quindi, ma che richiede un pochino di “manutenzione”. Come qualche spuntatina periodica per mantenere la non-lunghezza della chioma. Ed ecco arrivare la domanda che in tanti si stanno facendo: a chi sta bene questo taglio?

Beh, il buzz cut oltre a essere un’acconciatura unisex ha anche il vantaggio di star bene a tutti. Certo, l’avere lineamenti regolari aiuta per garantirsi un effetto finale coi fiocchi, ma ciò che conta quando si sceglie di sfoggiare un taglio tanto radicale come fatto da Dixie D'Amelio, è l’avere una buona dose di carattere e personalità. E questo va oltre qualunque tipo di chioma o viso si abbia.

Che dire, se come Dixie anche tu hai voglia di cambiare e ripartire da zero con una nuova carica di energia e un look davvero unico, il buzz cut è quello che fa per te. Provando l’ebrezza di un hair look per pochi ma di sicuro successo e che non vorrai più abbandonare.