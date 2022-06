Kim Kardashian sfoggia il nuovo lob. Ed è semplicemente perfetta

V oi darci un taglio e sfoggiare una chioma da icona e creatrice di tendenze come Kim Kardashian? Allora prova anche tu il lob sfoggiato dall'influencer e inizia l'estate con la chioma giusta

Come lei nessuno mai. E Kim Kardashian lo sa bene, stupendo tutti con un nuovo taglio assolutamente irresistibile. Un lob da lasciare senza fiato e che da ufficialmente il via alla stagione dei cambi look e della voglia di stupire in ogni minimo dettaglio. Come dire, purché se ne parli tutto vale.

Un taglio che già di per sé è la quintessenza della bellezza. Capace di valorizzare i lineamenti del viso in modo armonioso e delicato. Incorniciandolo con un effetto super chic, elegante ma che ben si adatta a qualsiasi tipologia di look, make up o outfit. Ma che grazie al colore biondo platino scelto dell’influencer (e con cui ci aveva già stupito tutti durante il Met Gala 2022), diventa qualcosa di veramente eccezionale. E che vale la pena di prendere come ispirazione per questa nuova stagione estiva.

Certo, se l’audacia non ti manca potresti provare anche tu a lanciarti su un colore super di tendenza come quello scelto da Kim Kardashian. Ma se preferisci un cambio meno radicale, più soft, ma sempre e comunque di sicuro effetto, sfoggiando un taglio lob (o anche long bob) potrai ottenere il risultato tanto desiderato.

Un’acconciatura che, se lasciata simmetrica e pari come quella di Kim sta bene in modo particolare ai visi ovali, allungati, triangolari e squadrati. Mentre è da preferire leggermente scalata se il viso è tondo.

Insomma, in un modo o nell’altro questo taglio lob sta bene davvero a tutte. E quindi non hai scuse per non farti prendere dalla voglia di cambiare provando proprio con questo taglio super cool e sempre di tendenza. La scelta ottimale per alleggerire la chioma in vista delle alte temperature. Donandole uno stile a dir poco eccezionale, sia se deciderai di tenere i tuoi capelli lisci, sia se vorrai movimentarli un po' con un look curly o mosso. Ma sempre da vera icona di bellezza.

Non ti resta che affidarti alle mani esperte del tuo hair stylist di fiducia e darci un taglio. Purché sia un lob dal carattere unico e dall’effetto da urlo come quello di Kim Kardashian.