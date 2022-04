Da Kendall Jenner a Melissa Satta: la treccia con attaccatura alta è il top della stagione

V oglia di osare? Provate con una bella treccia con attaccatura alta. Il top della stagione in fatto di acconciature e l'hair look più amato dalle celeb, da Melissa Satta a Kendall Jenner

Ci siamo, la stagione di cambi look e della voglia di provare delle acconciature originali e di tendenza è arrivata. Perché la primavera non porta con sé solo la voglia di sperimentare con outfit sempre diversi e colorati, ma ci fa sbizzarrire anche nella creazione di tante acconciature diverse, adatte per ogni occasione, dalla più elegante a quelle più casual. Ma sempre con un tocco esclusivo di assoluto fascino. Un esempio? La treccia con attaccatura alta. Un hair look tutto da copiare e da cui trarre ispirazione

Il vero top della stagione, sfoggiata dalle celeb sui loro profili social in tante versioni diverse ma sempre di tendenza. Ma come si fa realizzare questo hair look dal sapore estivo ma dall’allure sofisticata e super elegante?

Prima di tutto si parte da una bella coda alta. Da realizzare tirando la chioma in modo omogeneo e senza riga o optando per una riga centrale (il must della stagione) proprio come quella sfoggiata da Melissa Satta o da Kendal Jenner. Per farla, quindi, dovrete spazzolare accuratamente la vostra chioma in ogni sua parte, sciogliendo tutti i nodi in modo da avere i capelli ben tesi e più facili da acconciare.

A questo punto, una vota realizzata la vostra impeccabile coda alta (ma va benissimo anche a metà nuca), dovrete procedere con la treccia. Ed è qui che potete sbizzarrirvi maggiormente. Optando per un’unica treccia con attaccatura alta come quella di Melissa Satta, da fermare con un piccolo elastico del colore della vostra chioma. O come fatto da Kendal Jenner, optando per tante treccine. Dividendo la chioma in parti uguali e intrecciandola in tante trecce più o meno grandi a seconda delle vostra preferenza.

E creando così un hair look unico e dall’effetto assicurato. E che ben si adatta a ogni occasione. La treccia con attaccatura alta, infatti, è davvero un passepartout di puro stile. Un’acconciatura in grado di impreziosire un look minimal e basic o un outfit più sportivo e casual. Ma che si può abbinare anche a un vestito elegante per una serata più formale.

Insomma, la treccia con attaccatura alta è l’ispirazione che stavamo aspettando, per sfoggiare un’acconciatura che anticipa l’estate e che saprà donare a ogni vostro look quel tocco di originalità ed esclusività in più per essere sempre al top. Sia di giorno che di notte e ovunque voi siate.