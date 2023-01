K im Kardashian torna bruna ed è... favolosa! L'hairstyle glossy e super chic con onde e shade cioccolato

Un castano scurissimo con riflessi mogano: Kim Kardashian svela la sua nuova chioma e ci sorprende con uno styling eccezionale. Dopo aver sfoggiato per diverso tempo il biondo platino, la star tv ha deciso di tornare al suo colore naturale, senza però rinunciare a qualche sfumatura cala che richiama il cioccolato.

La chioma bruna è stata per moltissimo tempo un segno distintivo della Kardashian che, mesi fa, aveva sorpreso tutti passando al biondo platino. Una tinta chiarissima che ora è stata sostituita da un colore che si avvicina a quello naturale di Kim. Un chocolate dark caldo e sensuale, con shade mogano e nocciola perfette per dare corpo alla chioma.

A svelare il cambio look è stata proprio Kim Kardashian, che su Instagram ha mostrato uno styling favoloso con capelli lunghissimi e morbide onde. Un colore che avvolge e riscalda, perfetto per affrontare la stagione fredda con stile e da abbinare al make up sui toni del biscotto e del nude dell’influencer.

Per l’ennesimo cambio look, Kim si è rivolta a Chris Appleton, stylist delle star e mente dietro i capelli favolosi di Ariana Grande e Jennifer Lopez. Inventore dei glass hair, Chris questa volta ha voluto addolcire la chioma della star con delle beach waves.

Ma qual è il segreto per avere capelli stupendi come Kim Kardashian? Shampoo, conditioner e maschera non mancano mai nella hair care routine dell’imprenditrice che sceglie prodotti a base di olio di cocco, argan e cheratina per un effetto glossy e super lucido. Lo styling a caldo rende la chioma opaca e secca, proprio per questo Kim ha sempre a portata di mano dei termoprotettori e non usa mai gli strumenti di asciugatura ad una temperatura massima.

Non solo: il suo parrucchiere ha confessato che nel beauty case della diva ci sono due prodotti indispensabili per un hairstyle a regola d’arte. Il primo è uno spazzolino da denti, sfruttato per pettinare i baby hair più ribelli e domarli al meglio, ritoccandoli e fissandoli con la lacca. Infine Kim non rinuncia allo shampoo secco, vera ossessione delle star e valida alternativa per rinfrescare la capigliatura quando si ha poco tempo a disposizione e affrontare con sprint tutta la giornata. L’importante è scegliere uno shampoo a secco che non lascia alcuna traccia e sia in grado di nutrire grazie a una formulazione a base di oli.