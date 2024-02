Il Kitty Cut è il taglio di capelli più trendy del 2024

I l kitty cut è il taglio che ruberà la scena quest’anno? Ti spieghiamo cos’è, come si realizza e su quale lunghezza di capelli è adatto.

Dopo anni di egemonia del bob - intervallata da occasionali momenti di euforia per butterfly cut, wolf cut e jellyfish cut - sembra essere arrivato il momento del kitty cut. Ebbene sì, un altro taglio di capelli ispirato al mondo animale, in questo caso il gatto.

Le tendenze make-up dell’anno scorso, quelle che ci è piaciuto tanto chiamare con nomi di cibo - latte make-up, strawberry e tomato, tanto per citarne alcuni - erano tutti legati alla clean girl aesthetic. A quanto pare, anche questa era è finita e ci troviamo ormai nell’era della mob wife aesthetic, che ovviamente include anche il make-up. Molto meno sofisticata e decisamente più wild della tendenza che l’ha preceduta.

In questo scenario, anche il taglio di capelli non è esente dalla nuova influenza, per cui meno tagli sofisticati con il caschetto e più tagli movimentati. Come il kitty cut appunto.

Cos’è il kitty cut

Dopo averlo visto realizzato, qualcuno potrebbe trovare delle somiglianze, ispirazioni se vogliamo, tra il kitty cut e il wolf cut e lo shag. La differenza però è che il kitty cut dà un risultato finale più sofisticato e incornicia perfettamente il viso grazie alla stratificazione delle ciocche che parte da una curtain bang e arriva fino alle scapole.

A quale lunghezza di capelli è adatto?

Sorpresa sorpresa, anche se la lunghezza media del kitty cut è generalmente quella di un long bob, questo taglio di capelli è perfetto su ogni tipo di lunghezza e può essere adattato a tutti. L’hairstylist sarà quindi sicuramente in grado di trovare il modo di customizzare il kitty cut sui tuoi capelli.

Grazie ai numerosi strati che si vanno a creare con il taglio, il risultato finale è un look molto voluminoso e stratificato che dona una maggiore profondità al viso, ma non solo. Tutti quegli strati aiutano a creare un effetto ottico di una capigliatura più piena e voluminosa, per cui è l’ideale se hai i capelli fini o sottili, ma non per questo vengono escluse le capigliature con chiome texturizzate e voluminose di natura.

E la piega? Poiché il kitty cut ha dimostrato di essere un taglio molto versatile, che tu la faccia seguendo la natura del taglio o aggiungendo un po’ di movimento, non rischi di perdere nulla dal risultato finale.