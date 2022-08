I gemstone hair? Sono il “tormentone” delle chiome estive

I l nuovo tormentone per le chiome estive ha un nome: gemstone hair ed è un trend da provare subito!

I gemstone hair sono il tormentone dell’estate e una tendenza che arriva direttamente dagli anni Novanta/Duemila. Fra aperitivi sulla spiaggia e feste al chiaro di luna, anche gli hairstyle cambiano con l’arrivo della bella stagione con un obiettivo preciso: brillare!

La chioma così si illumina con riflessi e luccichii grazie a piccole gemme inserite fra le ciocche. Il trend – che come anticipato ci regala delle Nineties vibes – non è nuovo, ma è tornato di gran moda nell’ultimo periodo grazie a Tik Tok. Se qualche tempo fa a sfoggiare i gemstone hair erano popstar come Britney Spears e Cristina Aguilera, fra frisè e chiome multicolor, oggi le gemme sono l’ossessione delle influencer.

In Italia il trend è stato esportato da Valentina Ferragni e Martina Luchena che sui social e in occasioni speciali non perdono occasione per adornare i capelli con cristalli luccicanti e mini palline. La mania dei gemstore hair però è scoppiata soprattutto grazie a Sophie Murray, trendsetter che ha pubblicato su Tik Tok un video in cui applicava sulla chioma tanti brillantini. La clip di pochi secondi ha ottenuto milioni di visualizzazioni, portando fra le tendenze questo hairstyle particolare.

Le gemme, d’altronde, sono il top per dare un pizzico di glam al proprio beauty look. Si possono sfoggiare in tantissime occasioni, dall’happy hour a un concerto, passando per una serata con le amiche. Il risultato è una chioma scintillante e super pop che si ispira anche a un altro grande trend del momento: il beauty look in stile Euphoria.

Come si creano i gemstone hair? Negli anni Novanta i brillantini si applicavano a mano, uno per uno, grazie a delle piccole clip. Oggi invece si può utilizzare un tool molto utile che permette in pochi secondi di ottenere un risultato top. Si tratta di una sorta di graffatrice: avvicinala alla ciocca che vuoi decorare, poi premi l’attrezzo e attendi che la gemma si attacchi sui capelli.

Per il resto è fondamentale lasciare spazio alla fantasia. Puoi aggiungere un solo punto luce oppure spargere più brillantini su tutta la chioma per un effetto shimmer. Anche l’acconciatura può variare in base alle esigenze. Gli chignon bassi o i semiraccolti saranno valorizzati al meglio con le gemme, ma questo trend si adatta alla perfezione pure alle beach waves e agli sleek hair. E se ha voglia di sperimentare copia Valentina Ferragni, applicando i brillantini sui baby hair per incorniciare il viso.