La frangia di Cecilia Rodriguez è il trend sbarazzino da sfoggiare per essere al top

V oglia di un cambio look che vi faccia sentire sempre eleganti, sexy e sbarazzine nello stesso momento? Allora non vi resta che provare la frangia di Cecilia Rodriguez, un hair look unico e super cool

Non c’è che dire. Quando si tratta di look e di tendenze le sorelle Rodriguez la sanno davvero lunga. E se si parla di acconciature e di come avere una chioma sempre al top, quello a cui ci dovremmo ispirarci è la frangia di Cecilia Rodriguez. Un mix di eleganza, fascino e voglia di libertà concentrato in un unico dettaglio di pura bellezza e stile.

Una frangia a tendina sapientemente realizzata ad incorniciare il volto della bella argentina. E che unita alla sua lunga chioma è in grado di enfatizzarne ancora di più il suo naturale charme e l’innata sensualità, passando da look più sofisticati ed eleganti a quelli più sbarazzini, allegri, che trasmettono voglia di estate e divertimento.

Un hair look che fa davvero tendenza e a cui tutte potremmo ispirarci per sfoggiare una chioma sempre al top in ogni occasione e con ogni outfit. Se vi state chiedendo come fare, quindi, sappiate che è molto più semplice di quanto possiate pensare. E questo perché la frangia di Cecilia Rodriguez si presta a stare bene a chiunque.

La frangia a tendina, infatti è versatile, leggera, scalata fino agli zigomi e che si apre sulla fronte in modo armonioso. Seguendo i lineamenti del viso e l’andamento naturale dei capelli (che nel caso della Rodriguez sono lunghissimi e color cioccolato). Una tipologia di frangia adatta anche a chi la prova per la prima volta, poiché facilmente gestibile, poco impegnativa a livello visivo e non strutturata.

Un taglio che sa valorizzare a pieno le peculiarità della chioma, focalizzando l’attenzione sullo sguardo e donando uno stile iper femminile, sexy e ribelle a chiunque la porti. Proprio come quello di Cecilia Rodriguez.

Perfetta quindi, per esaltare le chiome lunghe come quella della modella, ma anche quelle di lunghezza media e, perché no, anche più corte. Da lasciare scompigliata sul volto e con i capelli sciolti o ben sistemata, magari in abbinamento a una bella coda alta super chic e sempre di tendenza.

La cosa davvero importante se si vuole optare per la frangia di Cecilia Rodriguez, però, è solo una. Ovvero quella di farlo con sicurezza e personalità. Le vere carte vincenti per non passare mai inosservate e per rendere ogni dettaglio del vostro personalissimo stile un concentrato di bellezza, unicità e fascino. Per un hair look dall’effetto wow assicurato e che diventerà il vostro tratto distintivo di maggior successo per questo nuovo anno.