Fairy Hair Tinsel: il trend capelli che illumina e colora le nostre chiome

U na chioma brillante e un hair look da una favola? Provate con i Fairy Hair Tinsel, il trend per capelli che non sapevate di voler provare e che vi farà innamorare al primo sguardo

Che il make up glam e glitterato fosse entrato con un balzo tra le tendenze più gettonate e cool dell’anno è stato subito abbastanza chiaro (e giusto per averne ancora più la conferma vi basta guardare il beauty look sfoggiato dalle celeb e influencer negli ultimi giorni). Ma se la voglia di brillare non si limitasse al trucco ma volesse inondare anche la vostra chioma? Allora ciò di cui avete assolutamente bisogno sono i Fairy Hair Tinsel o per renderli ancora più magici, i capelli da fata.

Di cosa si tratta? Dell’accessorio per capelli per eccellenza per questo nuovo anno. Per donare un tocco di brio, luce e colore alla vostra chioma ma senza doverla tingere. Delle extension colorate e brillanti che aggiungono quel po' di glamour in più ai vostro capelli e che si adattano a qualsiasi tipologia di look e occasione. Anche a seconda del colore che sceglierete di utilizzare.

I Fairy Hair Tinsel, infatti, non sono altro che ciocche di capelli luccicanti e/o iridescenti che vengono attaccate alla chioma fin dalla radice. Esattamente come fareste con delle tradizionali extension ma con quel tocco di colore, brillantezza e scintillio che solo questi splendidi capelli fatati possono dare. E con la sicurezza che nulla potrà levarvi questo stupendo effetto.

I Fairy Hair Tinsel, infatti, possono durare fino a un paio di mesi resistendo benissimo alla vostra normale hair routine, alla spazzolatura, al lavaggio e all’asciugatura e/o messa in piega della vostra chioma. Insomma, è come avere dei capelli veri solo molto più colorati e brillanti. Non male no?

E con il vantaggio di poter scegliere tra tanti colori diversi. Dal rosso al viola (seguendo la tendenza “veri pery” dell’anno), dal verde all’argento. Ma anche oro, rosa e tante altre cromie per impreziosire la vostra chioma con un magico effetto capace di valorizzare ancora di più i vostri capelli e ogni vostro outfit.

Un hair look che potete ottenere in brevissimo tempo, con una semplice visita dal vostro hair stylist di fiducia. E che potete scegliere di sfoggiare sull’intera capigliatura o solo su poche ciocche di capelli qua e là. Per illuminare la chioma in modo discreto ma di sicuro effetto. Ma non solo. Perché i Fairy Hair Tinsel si possono applicare anche in autonomia. Avendo cura di farlo solo dopo aver già lavato asciugato ed eliminato ogni nodo dalla vostra bellissima chioma.

Insomma, le scuse per non provare questo trend per capelli sono davvero inesistenti. Non vi resta che scegliere il colore scintillante che più vi piace e trasformare la vostra chioma in un concentrato di originalità colore, brillantezza e, perché no, anche di pura e sempre affascinante magia.