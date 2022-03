C olori di tendenza e acconciature: gli hairstyle di Euphoria che non devi perderti e da copiare subito

Euphoria detta trend non solo per quanto riguarda il make up, ma anche l’hairstyle. D’altronde la serie tv rappresenta una straordinaria fonte di ispirazione per chi ha voglia di cambiare taglio, ma soprattutto provare acconciature originali.

Si parte da Rue, la ribelle e sensibile protagonista di Euphoria interpretata da Zendaya Coleman. Nella serie l’attrice sfoggia una chioma molto naturale, con i ricci morbidi e voluminosi lasciati sciolti. E se nello show l’unica variazione che si concede è una coda alta e sbarazzina, nella vita la star sceglie spesso un look stile anni Quaranta con morbide onde vintage o styling wet.

In Euphoria, Jules è senza dubbio l’opposto di Rue. Interpretata da Hunter Schafer è un’adolescente transgender con una passione per i make up colorati. I suoi capelli sono biondi, lunghi e liscissimi. Nel corso della serie però cambia spesso look, provando anche ciocche colorate, abbinate agli outfit.

Che dire invece di Cassie? Il suo balayage biondo è ricco di sfumature che vanno dal vaniglia al grano sino all’oro. Anche gli styling di Cassie sono super femminili e sensuali. In alcune scene la vediamo sfoggiare boccoli retrò, mentre in altre omaggia gli anni Novanta con treccine laterali oppure bobby pins a tirare indietro ciocche frontali dei capelli. E poi c’è Maddy, con i suoi raccolti ordinati, lucidissimi e sleek. Valorizzati da ciocche che incorniciano il volto, donando un tocco glam e contemporaneo.

Gli hairstyle di Euphoria si abbinano a un trucco in grado di esprimere le emozioni del personaggio. Eyeliner grafici e audaci, glitter e colori accesi rendono i make up ideati da Donni Davy, Head of make-up artist della serie, super di tendenza.

Per completare il beauty look non potevano mancare le unghie. Le nail art delle protagoniste sono eccentriche e in colori pop, ma soprattutto confermano il grande ritorno dell’acrilico extra lungo. Non a caso a copiare questa manicure sono state tantissime celebrity, ispirate da Cassie e Maddy, come Kim Kardashian, Dua Lipa e Chiara Ferragni che hanno scelto look unghie estremi e importanti, con disegni e tinte accese.