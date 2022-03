L a riga centrale è spesso considerata più difficile da portare rispetto a quella laterale ma questi esempi ci dimostrano esattamente il contrario

Quando ci si acconcia i capelli uno dei primi, annosi, dilemmi ad affliggere è: riga laterale o centrale?

Una risposta univoca a questo dubbio beauty non esiste perché le variabili in gioco sono diverse, anche se molto spesso si tende a pensare che la riga centrale stia bene solo a chi ha un viso pressoché perfetto. Partendo dal concetto che la perfezione non esista, e nemmeno ci piacerebbe, la riga in mezzo può esaltare chiome e volti esattamente come quella laterale e molte celeb che l’hanno scelta ne sono la dimostrazione.

Cose da sapere prima di scegliere la riga centrale

Pettinare i capelli con la riga al centro della testa è una scelta che chiunque può compiere ma prima di prenderla in considerazione ricorda che questa pettinatura porta alla mente l’idea di equilibrio, ordine e simmetria, tende a evidenziare alcuni tratti del viso come un naso importante o la fronte alta e regale l’effetto ottico di un viso allungato.

Tra gli aspetti più positivi il fatto che si adatti ai capelli corti così come a quelli lunghi, che possa essere portata anche con la frangia e sia la perfetta base per molte pettinature, dagli chignon, alla coda di cavallo agli space bun.

Ecco qualche esempio di star che hanno scelto la riga centrale per i loro hair look.

Chiara Ferragni

L’influencer più famosa del globo rivoluzione il proprio aspetto ogni giorno ma molto spesso i capelli prevedono la riga centrale, ideale proprio perché estremamente versatile. Questo modo di portarla, con un semi raccolto e due ciuffetti laterali lasciati liberi a incorniciare il volto si candida ad essere il più copiato della prossima primavera-estate.

Elisa Maino

Social Girl da 2, 8 milioni di follower, Elisa Maino sfoggia da sempre una chioma luminosa e lunghissima, esaltata proprio dalla riga in mezzo. Che sia liscia o mossa come in questo caso il risultato è sempre estremamente cool.

Selena Gomez

Anche la cantante statunitense porta spesso la riga centrale, soprattutto quando decide di raccogliere i capelli in uno chignon super chic.

Giorgia Soleri

Modella, influencer, attivista e molto altro, Giorgia Soleri dimostra come la riga centrale possa essere la soluzione perfetta se si decide di portare la frangia.

Elodie

Camaleontica come poche altre artiste, l’ultima versione di Elodie prevede capelli lunghissimi ed estremamente lisci, acconciati con una riga centrale che ne esalta ancora di più i lineamenti da Dea.