R iaccendere il colore e la luminosità dei vostri capelli scuri è possibile. Basta fidarsi della natura e utilizzare le erbe e le piante giuste. Ecco come!

Fascino senza fine ed eleganza innata. I capelli scuri sanno donare davvero un look irresistibile a chiunque li abbia, più o meno naturalmente. E che dire poi delle infinite sfumature delle chiome scure, dal cioccolato al nero, intenso e misterioso. Insomma, un colore da preservare e mantenere sempre lucente, uniforme e pieno di charme.

Ecco perché è importante prendersene cura, coprendo se necessario i capelli bianchi che possono comparire nel tempo ma anche molto più semplicemente aiutandosi con ingredienti naturali che possono riaccendere il colore dei vostri capelli scuri, garantendogli di brillare di una luce unica, piena di fascino e bellezza. Ma quali sono le erbe naturali che possono aiutare la vostra chioma scura a brillare di nuovo?

La salvia, dalla cucina alla chioma

Chi l’avrebbe mai detto che questa erba aromatica super utilizzata in cucina si potesse usare anche per ravvivare il colore dei vostri capelli scusi? Eppure è così, e per farlo basta davvero pochissimo. Per donare brillantezza e scurire eventuali capelli bianchi con la salvia, infatti, vi basterà preparane un decotto facendo bollire per circa due ore una ventina di foglie in due tazze di acqua.

Una volta raffreddato, poi, dovrete lasciare in posa i capelli imbevuti del liquido per circa 40 minuti per poi risciacquare il tutto. E la vostra chioma sarà più scura e brillante che mai.

Tè nero per capelli scuri

Un’altra erba miracolosa per i capelli scuri è il tè verde. Un elisir per donare alla chioma dei bellissimi riflessi scuri tutti da ammirare. Per farlo dovrete munirvi di due litri di infuso di tè nero, utilizzando quello in foglie che potete trovare facilmente in erboristeria.

Una volta raffreddato, utilizzerete il tè per risciacquare i vostri capelli avendo cura di far passare almeno venti minuti dal risciacquo con l’infuso a quello con acqua normale.

Caffè nero e capelli neri

Altro ingrediente naturale super efficace per prendersi cura del colore dei capelli scuri è il caffè. Un rimedio utile per intensificare la nuance della chioma, regalandone lucentezza e un colore davvero intenso. Per farlo dovrete:

unire 60 g di fondi di caff è nuovi a 40 g di henné neutro;

è nuovi a 40 g di henné neutro; diluire il mix di ingredienti con acqua tiepida precedentemente portata ad ebollizione;

lasciare riposare il composto per un’ora;

applicare la crema ottenuta sui capelli puliti;

lasciare in posa sulla chioma per circa 60 minuti;

lavare via tutto facendosi un normalissimo shampoo.

Un procedimento semplice ma di sicuro effetto. Provare per credere.

Indigo, dai tatuaggi alla cura delle chiome scure

L’indigo è una tintura naturale che si ottiene facendo essiccare e frantumando le foglie dell'Indigofera Tinctoria. Un metodo tra i più efficaci per prendersi cura del colore dei capelli scuri, donandogli una cromia intensa, profonda e dei bellissimi rifessi tendenti al blu.

Come per i procedimenti precedenti, anche la polvere di indigo dovrà essere unita all'acqua, ottenendo una pasta cremosa e morbida da spalmare direttamente sulla chioma asciutta e ben pulita. Andando a colorare i capelli scuri e a creare una sorta di barriera protettiva. Il tutto deve essere lasciato in posa per circa un’ora per poi essere lavato via.

Capelli scuri come il cacao

Ah quante soddisfazioni che ci può dare un bel pezzetto di cioccolato. E non solo per le nostre papille gustative. Il cacao, infatti, è un ingrediente naturale super efficace per ravvivare il colore dei capelli scuri, mischiandone solo 80 grammi a circa 50 grammi del normale shampoo che utilizzate nella vostra hair routine.

Una volta amalgamato il tutto vi basterà lavarvi i capelli con questo speciale composto, lasciarlo in posa per 40 minuti e risciacquare delicatamente la chioma con semplice acqua. Un alleato di bellezza facile da usare e dall’effetto assicurato.

Corteccia di quercia per la bellezza dei capelli scuri

Che dalla natura arrivi gran parte del nostro benessere è cosa nota. Meno conosciute, invece, sono le proprietà che piante come la quercia possono avere per i vostri capelli scuri. Applicare un infuso di corteccia di quercia sulla chioma, infatti, vi permetterà non solo di intensificare il colore dei vostri capelli scuri ma anche di arrestarne la caduta e riattivare il metabolismo dei follicoli. Insomma, un elisir di benessere tutto da provare. Come?

lasciando 100 grammi di corteccia in infusione per 90 minuti in due litri di acqua;

filtrando il tutto;

applicando il composto dopo lo shampoo e lasciandolo in posa per circa venti minuti prima di eliminarlo del tutto.

E il vostro beauty moment tutto dedicato ai capelli scuri è fatto.

Insomma, basta davvero poco per prendersi cura della bellezza dei capelli scuri, riaccendendone il colore e donandogli un intensità e brillantezza che sarà difficile non notare. Il tutto semplicemente imparando a usare le erbe e le piante come delle vere alleate di bellezza, regalando magnifici riflessi e lucentezza alla vostra già splendida e inimitabile chioma.