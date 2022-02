S e i tuoi capelli chiari ti sembrano più spenti del solito prova a donare loro una nuova luce con le erbe

I capelli chiari sono bellissimi ma a volte presentano un problema: il colore tende a sbiadirsi leggermente, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, come estate e inverno, in cui gli agenti esterni li sottopongono a un carico elevato di stress. Questo avviene sia in caso di chiome naturali sia tinte ma fortunatamente esistono metodi per donare un po’ di luce extra ai propri capelli. Una mano preziosa può arrivare ad esempio dalle erbe naturali.

Come agiscono le erbe sui capelli chiari

Le erbe naturali non hanno il potere di schiarire i capelli scuri ma quello di riaccendere i riflessi dei chiari, quindi sono perfetti se lo scopo che ti prefiggi è di ravvivare una chioma che abbia perso la propria brillantezza.

Molte di loro, infatti, contengono pigmenti tintori gialli più o meno intensi non sufficienti per mutare radicalmente il colore dei capelli, ma solo per rafforzarlo. Inoltre, hanno spesso anche proprietà curative e nutritive, quindi sceglierle per occuparsi della propria chioma potrebbe portare con sé numerosi vantaggi.

Come usarle al meglio

Se ti stai approcciando per la prima volta all’uso delle erbe naturali per dare un po’ di luce ai capelli sappi che potrebbe servirti un po’ di pazienza e voglia di sperimentare. Le erbe infatti non sono tutte uguali, così come i capelli che reagiscono in modo più o meno evidente a un contatto con i loro pigmenti.

Per stabilire il mix di polvere perfetto per te potrebbero essere quindi necessari diversi tentativi.

Il consiglio principale è quello di iniziare utilizzando le polveri di erbe naturali in piccole quantità, aumentando le dosi con il tempo, se il risultato dovesse sembrarti poco evidente.

Ricordati inoltre che le erbe per capelli chiari donano solo qualche riflesso extra e molta lucentezza e i pigmenti non si legano alla cheratina. Questo significa che l’effetto tende ad andarsene progressivamente dopo qualche lavaggio e per mantenerlo devi considerare di ripetere il trattamento piuttosto spesso.

Le erbe naturali adatte ai capelli chiari

Queste le erbe perfette per donare brillantezza ai capelli chiari. Si utilizzano sotto forma di polvere e possono essere acquistate già pronte in erboristeria.

Cassia Italica

Conosciuta anche con il nome Henné Neutro, questa erba deriva dalle foglie dell'omonima pianta e se usata con costanza accentua i riflessi dorati, rinforza i capelli, dona vigore e corposità e ristruttura quelli sfibrati e danneggiati.

Per beneficiare delle proprietà della Cassia è necessario utilizzarla sotto forma di impacchi.

Mescola l’erba con un po’ di acqua e il succo di limone e prima di usarlo lascia il composto riposare per qualche ora, in modo che rilasci i pigmenti riflessanti e poi tampona i capelli.

Camomilla

Se si pensa a un’erba utile per donare riflessi ai capelli biondi tra le prime a venire in mente c’è sicuramente la camomilla, che in effetti è ottima per lo scopo, visto che i suoi fiori hanno effetto lucidante e schiarente.

In questo caso per beneficiare di queste proprietà è sufficiente mettere in infusione una bustina di camomilla in 500 ml di acqua e una volta che il composto si è intiepidito usarlo per risciacquare i capelli, come fosse acqua.

Curcuma

Questa erba è nota soprattutto per gli usi in cucina ma può fare meraviglie anche per i capelli. Soprannominata anche zafferano delle Indie, usata su quelli chiari, può dare riflessi biondo oro, grazie al potere tintoreo del pigmento rizoma.

Questa erba non necessita di essere preparata per tempo ma è sempre pronta per l’utilizzo. Per evitare un effetto giallo troppo intenso meglio però non usare la polvere da sola ma inserirla a piccole dosi negli impacchi a base di cassia o camomilla.

Oltre ai riflessi oro, la curcuma sui capelli sviluppa proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e riequilibranti, contrasta la forfora e stimola la circolazione del cuoio capelluto.

Crespino

Questa erba, derivante dalla corteccia di Berberis Vulgaris, è un ottimo riflessante naturale per capelli chiari dai toni freddi, ai quali dona brillantezza. Il potere tintorio è dato dal pigmento della berberina.

Unisci alla polvere di crespino un po’ di acqua e una volta ottenuto un composto omogeneo puoi utilizzarlo applicandolo sui capelli e lasciandolo agire alcuni minuti come fosse una maschera.

Oltre a donare alla chioma una sfumatura fredda iper luminosa, questa erba purifica il cuoio capelluto eliminando il sebo in eccesso, contrasta la forfora e ha proprietà antinfiammatorie e lenitive.

Rabarbaro Cinese

La polvere di questa erba si ricava dalla macinatura delle radici della pianta Rheum Officinalis ed è una preziosa alleata per le chiome chiare perché ne intensifica il colore, conferendo sfumature di biondo intenso e dorato.

Diluiscine un po’ in acqua e poi utilizza il composto per fare degli impacchi. Essendo piuttosto tintoreo, meglio mixarlo alla polvere di altre erbe nutrienti e ristrutturanti o ad altri elementi come il succo di limone che permette di ottenere un biondo miele e dorato.