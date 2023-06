Demi Lovato, il nuovo caschetto è un inno a essere (sempre più) noi stessi

U n inno alla libertà e un taglio che fa sempre tendenza. Il caschetto di Demi Lovato è l'ispirazione estiva che stavamo aspettando!

Si, ci è caduta anche lei, e il suo caschetto è davvero eccezionale. Paladina dell’amore per se stessi e della libertà assoluta di esprimersi come meglio si crede e si vuole, Demi Lovato non ha davvero eguali. Anche in fatto di acconciature super cool e assolutamente da copiare. E dopo averci abituato a innumerevoli cambi di look, dal lungo al bob e fino al pixie cut, eccola apparire con una taglio iconico e che non passerà mai di moda. Un caschetto strepitoso, dai tratti minimali e lineare, e che pare un ulteriore inno all’essere se stessi al cento per cento.

Un cambio look ben riuscito e che valorizza ancora di più il volto della cantante dalla chioma corvina, che da un long bob passa a un taglio più corto ma super cool. Un hair look minimal, dritto e pulito e un caschetto perfetto per l’estate e per alleggerire la chioma in attesa delle alte temperature estive.

Ma anche un taglio che ha fatto la storia. E che, su di lei che si batte costantemente per i diritti e la libertà di poter vivere ed esprimersi liberamente, senza etichette e distruggendo ogni stereotipo imposto, suona molto come un inno alla massima espressione di sé.

Un caschetto che parla da solo e che è un trionfo assoluto di bellezza e libertà. E che forse non a caso è stato realizzato in occasione del Pride Month. Il periodo dell'anno dedicato alla comunità LGBTQ+ di cui Demi Lovato è attenta e partecipe sostenitrice.

Un taglio regolare, che cade poco sopra la linea del mento, drittissimo e con riga laterale. Un hair look che non lascia nulla al caso, che valorizza alla perfezione i lineamenti della cantante. E che è già ai primissimi posti dei trend capelli che impazzeranno durante l’estate.

Dopo tutto il caschetto è sempre una buona idea e le celeb di tutto il mondo ce lo stanno ampiamente dimostrando. E nella versione di Demi Lovato lo è ancora di più.