Deep red: anche Emrata si converte a una (splendente) chioma rossa

S i, la chioma rossa di Emrata è l'ispirazione che stavamo aspettando per entrare in perfetto mood estivo partendo dalla testa. Guardare per credere!

Che l’estate faccia fare dei colpi di testa un po' a tutti noi è cosa certa. Dopo tutto quando farli se non nella stagione più calda ed effervescente dell’anno. E se poi, le nostre pazzie hanno lo stesso risultato di quelle sfoggiate da Emrata, la modella Emily Ratajkowski, allora il via libera dovremmo averlo davvero tutti. Perché diciamolo pure, la chioma rossa mostrata sul suo profilo Instagram è il cambio look che nessuno si aspettava più seducente delle ultime settimane.

Una cromia profonda, dai riflessi eccezionali e in perfetto mood estivo. Che sprigiona calore e che non passa inosservato nemmeno volendolo. Una chioma rossa davvero da capogiro, che richiama alla nuance della Sirenetta ma con un tocco ramato dal fascino ineguagliabile. Ottenendo un mix tra il suo naturale castano e un rosso intenso che fanno girare la testa al primo sguardo.

Un cambio look che, nonostante per la modella non sia una novità assoluta (non ultimo il pixie cut sfoggiato per un servizio fotografico) con questa chioma rossa ha davvero battuto ogni precedente. Mostrandoci come si dovrebbe vivere l’estate ed entrando nel suo mood completamente. A partire dalla testa.

Un colore eccezionale e una chioma rossa che sa come conquistare. Un hair look realizzato sapientemente dalle mani dell’hairstylist delle celeb Jenna Perry e che mixa il colore castano dei capelli di Emily a dei riflessi rossi ben calibrati e dalla sfumatura giusta. Per valorizzare le tonalità della sua pelle e i suoi toni naturali.

Il risultato? Un rosso rame in cui si mostra anche qualche sfumatura tra il biondo e l’arancione. Un mix di cromie perfette per mettere in risalto toni caldi del viso di Emily e per regalarle una chioma rossa dal finish eccezionale e che non è possibile non voler imitare subito. In perfetto summer mood e con una carica di fascino ineguagliabile.