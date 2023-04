Daisy Jones and The Six e la nuova tendenza capelli rossi 2023

I l colore capelli del 2023? Rosso alla Daisy Jones

Che Daisy Jones and The Six sia stata un successo, non c’è alcun dubbio. La serie tv di Prime Video tratta dall'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid - che racconta l'ascesa e la disfatta di una band che, dopo un concerto sold-out a Chicago nel 1977 si scioglie improvvisamente senza alcuna spiegazione apparente - ha creato un seguito senza precedenti. E se, nella portata principale troviamo l’avvincente triangolo amoroso Billy Dunne - Camila Dunne - Daisy Jones che ci ha tenuti incollati agli schermi fino all’ultimo secondo, la ciliegina sulla torta che non ti aspetti ma della quale non puoi più fare a meno è racchiusa nel concentrato di beauty look squisitamente anni ’70.

Creati dalla mente e dalle mani della make-up artist Rebecca Watchel e della hairstylist Maryann Hennings, ogni look è volto a identificare un personaggio e a trasportarci, tramite l’estetica, nel suo mondo. Da una Karen Sirko deliberatamente ispirata a Brigitte Bardot con un look incentrato su capelli biondi voluminosi e eye-liner nero a una Camila dallo raffinato sun-kissed natural glow e capelli alla Cher, fino all’indimenticabile e inimitabile Daisy Jones.

A colpire nel segno senza precedenti in materia di estetica è infatti il personaggio di Daisy, frontman femminile della band, interpretata da Riley Keough, il cui tratto distintivo noto a tutto il web - e che ha dettato una delle maggiori tendenze per il 2023 - è proprio la lunga chioma rossa. Sembra essere stato infatti proprio il successo della serie Tv e del personaggio di Daisy Jones a far sbocciare un’attrazione smodata nei confronti dei capelli rossi, rigorosamente naturali, e a far aumentare l’hype attorno a questo colore che, ammettilo, desideri anche tu. Ora non resta che chiedersi: come ottenere, dunque, i perfetti capelli rossi alla Daisy Jones?

Se ce l’ha fatta Riley Keough (che di natura non è rossa), puoi farcela anche tu.

Capelli rossi con hennè

Forse il metodo più conosciuto e apprezzato per ottenere una chioma ramata il più possibile “reale” grazie alla sua capacità di risultare sempre naturale e al suo essere modulabile. Servirà solamente munirsi di un henné rosso e, dopo aver mescolato bene le polveri, avvolgere i capelli in una pellicola trasparente - che aiuta a rendere più accesi i riflessi - per un’ora e mezza o più, in base al risultato al quale ambisci. Terminato il tempo basterà lavare i capelli con uno shampoo neutro e, senza troppi sforzi, vedrai che l’henné si sarà “adattato” al colore dei tuoi capelli creando un rosso su misura perfetto per te.

Capelli rossi con tinta

Il secondo metodo all’appello è la tinta: che tu preferisca il fai da te, o che ti affidi a un professionista, scegli sempre una tonalità più naturale possibile, per evitare di ritrovarti con un effetto “finto” e “costruito” ed evita i colori troppo accesi o aranciati. Ricorda inoltre che se parti da una base castana abbastanza chiara non sarà necessario procedere con la decolorazione ma, se la tua base invece è scura, dovrai sottoporti a questo procedimento.

Capelli rossi con maschere colorate

L’ultimo metodo - forse meno conosciuto ma altrettanto valido - per ottenere dei red hair da favola consiste nell’utilizzare una semplicissima maschera colorata. Il vantaggio fondamentale (rispetto alle alternative precedenti) sta nel fatto che, oltre a poter mischiare eventuali tonalità fra loro per arrivare a un risultato meno fake e più realistico, ricco di tridimensionalità e sfumature, potrai sperimentare con diversi colori fino a trovare quello che più ti aggrada, senza stress o paura di decolorazioni e tinte permanenti! L’effetto della maschera sarà infatti temporaneo e, una volta sbiadito del tutto, potrai ricominciare da capo o decidere di tornare al tuo colore naturale senza vincoli.