A ltro che salsedine e sole, il vero nemico dei capelli è l'inverno! Ma niente paura, ti aiutiamo noi! Trucchi, consigli e idee per una chioma al top anche con le basse temperature

Se credevi che il peggiore nemico dei capelli fosse l’estate, non hai mai preso in considerazione l’inverno. Durante la stagione fredda infatti la nostra chioma viene messa a dura prova fra basse temperature, vento e pioggia. Proprio per questo proteggere e coccolare i capelli è fondamentale, utilizzando prodotti naturali e puntando su trattamenti ad hoc, con una beauty routine che li renderà setosi e bellissimi.

Cosa succede ai capelli d'inverno

Cosa succede ai tuoi capelli d’inverno? La stagione fredda porta con sé tanti problemi non solo per la pelle, ma anche per la chioma. L’aria fredda e secca la rende arida. La piega non si mantiene per più di qualche minuto e l’effetto crespo diventa spesso ingestibile. A peggiorare la situazione ci pensano sciarpe e cappelli che sì, ci proteggono dal freddo, ma provocano anche moltissimi danni. Il continuo sfregamento della cute con i tessuti di lana (o peggio ancora sintetici), produce elettricità. Il risultato sono capelli opachi, secchi e indeboliti. Anche il colore subisce dei danni nel corso dell’inverno. Spesso preferiamo l’acqua bollente per fare la doccia, questo però porta le cuticole ad aprirsi, rendendo il colore “sbiadito”. Urge dunque un trattamento d’urto per ristabilire nutrimento e bellezza.

I consigli per prenderti cura dei capelli nella stagione invernale

Dopo aver capito quanto il freddo (e non solo) influisce sul benessere dei capelli, ti sarà chiaro quanto sia fondamentale seguire una hair beauty routine nel corso dell’inverno. Maschere, coccole ricostituenti, shampoo e balsami saranno un toccasana per nutrire e idratare la chioma, consentendogli di affrontare le temperature più rigide.

Coccola il tuo cuoio capelluto

D’inverno gli sbalzi di temperatura sono più frequenti che d’estate. Spesso dentro casa sentiamo caldo, mentre quando usciamo il clima è gelido. Questo meccanismo può mettere a rischio l’idratazione del cuoio capelluto, lasciandolo desquamato e secco. Prendersene cura dunque è importantissimo. Una volta a settimana puoi effettuare uno scrub casalingo. Mescola in una ciotola un po’ di balsamo e dello zucchero, poi massaggia il composto sulla cute. Infine risciacqua e procedi con il normale shampoo. In questo modo il cuoio capelluto sarà idratato e nutrito alla perfezione.

Non usare (sempre) strumenti caldi per la piega

Phon e piastra lavorano ad alte temperature e possono rendere i tuoi capelli secchi, soprattutto d’inverno. Il calore eccessivo infatti provoca disidratazione, poiché fa evaporare l’acqua che protegge le ciocche. Se i capelli sono troppo secchi saranno più esposti a doppie punte e rotture, perdendo lucentezza. Cosa fare dunque? Dopo la doppia lascia che si asciughino in modo naturale, tamponandoli con un asciugamano. Nei mesi più freddi, quando non è possibile bandire il phon, usa un olio protettivo prima di procedere all’asciugatura.

Non uscire mai di casa con i capelli umidi

Uscire di casa con i capelli bagnati è la cosa peggiore che potresti fare. Non solo perché rischieresti di ritrovarti con un forte mal di testa (o di collo), per non parlare del raffreddore, ma perché renderesti la tua chioma più vulnerabile. Le gocce d’acqua lasciate sui capelli infatti tendono a congelarsi, alzando le cuticole e gonfiandoli. Questo li rende secchi, crespi e sbiaditi.

Pettina i capelli solo da asciutti

I capelli bagnati sono molto più deboli, per questo dovresti evitare di spazzolarli (magari in modo brusco) subito dopo la doccia. Strizza tutta l’acqua delicatamente, servendoti di un asciugamano. Poi, quando saranno umidi, ma non totalmente bagnati, usa una spazzola districante. Cerca di essere delicata, lavorando con tatto estremità e radici.

Usa una maschera nutriente

Quando fuori piove o cadono i fiocchi di neve, è bello concedersi una coccola extra. Prepara una bella maschera per i capelli fai da te, utilizzando quello che hai in dispensa. Ad esempio puoi sfruttare il potere dell’olio d’oliva per idratare e nutrire in profondità la chioma, mentre per ciocche setose e lucide puoi ricorrere a un mix di polpa di avocado e miele. Per dominare al meglio i capelli ribelli punta sul burro di karitè.

Non fare la doccia con acqua troppo calda

Fare una bella doccia bollente è allettante, lo sappiamo, ma sarebbe un gravissimo errore per i tuoi capelli. Le temperature troppo calde, come anticipato, possono creare moltissimi danni. L’acqua bollente infatti rimuove gli oli naturali che si trovano nel cuoio capelluto, rendendo le ciocche particolarmente deboli e tendenti a rotture. Punta sull’acqua tiepida che ti darà comunque sollievo dal freddo, ma non metterà a dura prova i capelli.

Indossa i cappelli con misura

I cappelli di lana (specie quelli super fashion) sono bellissimi da indossare d’inverno, però i tuoi capelli potrebbero non trovarli così piacevoli. Quando la testa si scalda al di sotto del cappello infatti gli oli naturali tendono a diventare più fluidi. Questo può rendere le ciocche unte, ma anche elettriche e ribelli. Insomma: un vero disastro! Usa il cappello, sì, ma con moderazione.